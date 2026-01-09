Ministerul Investiților și Proiectelor Europene: 102 milioane de euro pentru proiecte destinate tinerilor șomeri

Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene (MIPE) a lansat joi două apeluri de proiecte competitive, cu o valoare totală de peste 102 milioane de euro, pentru dezvoltarea unei rețele de servicii dedicate tinerilor șomeri.

Proiectele pot include activități dedicate implicării active a tinerilor în domenii precum protecția mediului, cetățenia activă, educația civică, promovarea unui stil de viață sănătos, voluntariatul național și internațional, schimburile interculturale, arta și cultura.

Totodată, sunt eligibile activitățile cultural-educative care încurajează participarea tinerilor la viața comunității, prin ateliere de creativitate, educație digitală, managementul carierei, comunicare și muncă în echipă.

Sunt finanțate parteneriatele dintre Serviciul Public de Ocupare și furnizori publici sau privați de servicii pentru tineret, în vederea oferirii de consiliere, orientare profesională, sprijin pentru angajare și dezvoltarea competențelor necesare integrării pe piața muncii.

De asemenea, fondurile pot fi accesate pentru înființarea sau sprijinirea centrelor de tineret care contribuie la tranziția tinerilor către viața activă, prin programe de dezvoltare a competențelor sociale, civice și digitale.

Cererile de finanțare pot fi depuse până în data de 8 aprilie 2026. Ghidul de aplicare pentru cei interesați, precum și alte documente utile, pot fi consultate pe site-ul ministerului.

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