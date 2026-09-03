Două expoziții dedicate vieți bisericești din Maramureș vor fi prezentate la Satu Mare

Două expoziții despre Episcopul Nicolae Popovici și începuturile Bisericii „Adormirea Maicii Domnului” din Satu Mare va fi prezentată în lăcașul de cult emblemă pentru municipiu.

La vernisaj vor lua cuvântul pr. Gabriel Gorgan, protopopul de Satu Mare, pr. Cristian Boloș de la Biserica „Adormirea Maicii Domnului” din Satu Mare, pr. Dorel Octavian Rusu și Cristina Liana Pușcaș, muzeograf la instituția muzeală orădeană.

Potrivit Muzeului Țării Crișurilor – Oradea, Expoziția „Episcop Nicolae Popovici – 90 de ani de la înscăunare” își propune să omagieze personalitatea marcantă a Episcopului Oradiei, care a luptat pentru credință în timpul regimului comunist.

Ce-a de a doua expoziție marchează aniversarea a 89 de ani de la sfințirea pietrei de temelie a Bisericii „Adormirea Maicii Domnului” din Satu Mare către Episcopul Nicolae Popovici.

Expozițiile s-au bucurat de sprijinul Consiliului Național pentru Studierea Arhivelor Securității, care a pus la dispoziție întregul material foto-documentar din dosarele lui Nicolae Popovici instrumentate de Securitatea comunistă.

De asemenea, expoziția va aduce în fața publicului o serie de fotografii inedite cu ierarhul orădean aflate în colecția personală a pr. Dorel Octavian Rusu.