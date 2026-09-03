VIDEO: Sf. Liturghie și ceremonia de închidere a ITO 2026 la Catedrala Națională

Sfânta Liturghie și Ceremonia de închidere a Întâlnirii Internaționale a Tinerilor Ortodocși (ITO) de la Catedrala Națională a fost transmisă live de Trinitas TV și poate fi urmărită pe Youtube și pe paginile de Facebook Trinitas TV, Radio Trinitas și Agenția de știri Basilica.

La slujba oficiată de ierarhi ai Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române a participat Preafericitul Părinte Patriarh Daniel.

În cadrul ceremoniei de închidere a fost predată torța către Arhiepiscopia Iașilor care va organiza Întâlnirea Internațională a Tinerilor Ortodocși 2028.

Accesul credincioșilor în interiorul Catedralei Naționale a fost permis și credincioșilor, în limita locurilor disponibile. De asemenea, slujba și ceremonia de încheiere a ITO 2026 au putut fi urmărite și pe esplanada lăcașului de cult, unde sunt amplasate ecrane.

Ediția din acest an a reunit pentru patru zile aproximativ 2.400 de tineri cu vârste între 16 și 35 de ani, din România, din diaspora și din alte țări.

Întâlnirea Internațională a Tinerilor Ortodocși a fost lansată în 2014. Edițiile precedente au fost găzduite de Baia Mare, Cluj-Napoca, București, Iași, Sibiu, Craiova și Timișoara.

Foto credit: BASILICA / Raluca-Emanuela Ene