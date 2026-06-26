ITO București 2026 va avea loc la începutul lunii septembrie: Aproximativ 2.400 de tineri sunt așteptați în Capitală

Aproximativ 2.400 de tineri din România și din străinătate sunt așteptați să participe la ediția din acest an a Întâlnirii Internaționale a Tineretului Ortodox (ITO), care va avea loc la București în perioada 31 august – 3 septembrie.

Manifestarea va avea tema „Tinerii, familia și sensul vieții în Hristos”, în contextul Anului omagial al pastorației familiei creștine și al Anului comemorativ al sfintelor femei din calendar.

„Evenimentul își propune să reunească participanți, cu vârsta între 16 și 35 de ani, oferindu-le un cadru de întâlnire autentică, de formare duhovnicească și de dialog viu asupra temelor care îi privesc direct: familia, vocația și identitatea creștină într-o lume aflată în continuă schimbare”, a declarat pentru Basilica.ro arhidiaconul Eugen Maftei, consilier eparhial la Sectorul învățământ și activități cu tineretul al Arhiepiscopiei Bucureștilor.

Provocările generațiilor actuale

Părintele arhidiacon a subliniat că tema ediției pornește de la provocările actuale cu care se confruntă familia creștină și tinerii, într-o societate marcată de individualism, redefinirea relațiilor și căutarea sensului vieții.

„Biserica Ortodoxă Română, asemenea unei mame iubitoare, înțelege că tinerii au nevoie de îndrumare, de ascultare, de respect și de încurajare. În acest sens, ITO 2026 va fi un cadru prielnic pentru dialog deschis, pentru cunoașterea celuilalt și pentru a trăi împreună bucuria întâlnirii cu Hristos Cel viu”.

Potrivit organizatorilor, ediția din acest an urmărește să răspundă și unor provocări specifice generației actuale, precum hiperconectivitatea tehnologică, criza modelelor, presiunile asupra familiei și căutarea sensului existenței, oferind tinerilor un spațiu de reflecție și dialog în lumina Evangheliei.

„ITO 2026 își propune să fie un spațiu binecuvântat în care aceste întrebări să poată fi formulate cu sinceritate, iar răspunsurile să fie căutate împreună, în lumina lui Hristos, un cadru adecvat unui dialog viu, în care experiența Bisericii – cristalizată în viețile sfinților – se întâlnește cu întrebările, frământările și aspirațiile tinerilor de astăzi”, a afirmat arhid. Eugen Maftei.

Schimb de experiență între tinerii formatori

Un accent deosebit va fi pus asupra formării celor implicați deja în lucrarea cu tinerii din Biserică, ediția din acest an fiind concepută ca un loc de întâlnire și schimb de experiență între coordonatorii activităților de tineret din eparhiile țării și din diaspora.

„Scopul este, pe de o parte, o mai bună înțelegere a modului în care se raportează tinerii la viață, la Biserică și la provocările lumii de astăzi, iar pe de altă parte, susținerea participanților în misiunea lor de formatori”.

„Totodată, evenimentul va contribui la dezvoltarea rețelelor deja existente de comunicare și de colaborare dintre tinerii implicați în activitățile din Biserică, astfel încât experiențele și bunele practici să fie împărtășite mai ușor între comunități”, a mai transmis consilierul eparhial al Arhiepiscopiei Bucureștilor.

Întâlnirea Internațională a Tineretului Ortodox este cel mai important eveniment dedicat tinerilor organizat de Biserica Ortodoxă Română. Se desfășoară anual, începând din 2014, prin rotație, într-un centru eparhial universitar. După edițiile de la Baia Mare, Cluj-Napoca, București, Iași, Sibiu, Craiova și Timișoara, ediția din 2026 va reveni în Capitală.

Foto credit: Arhiva Basilica.ro