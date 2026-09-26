Limbile ne unesc: Ziua Europeană a Limbilor

Ziua Europeană a Limbilor este sărbătorită anual la 26 septembrie și oferă un prilej de a celebra bogăția lingvistică și culturală a Europei.

Tema din acest an a zilei este: „Limbile ne unesc”. Mesajul subliniază rolul limbilor în construirea de punți între oameni și culturi, precum și importanța diversității lingvistice în coeziunea socială.

Ziua a fost instituită în 2001 de Consiliul Europei și beneficiază de susținerea Comisiei Europene. De-a lungul anilor, a devenit un prilej pentru școli, instituții culturale și comunități din Europa de a organiza activități dedicate limbilor și diversității culturale.

Uniunea Europeană are 24 de limbi oficiale, însă în Europa se vorbesc în total peste 60 de limbi regionale și minoritare – în afara limbilor materne ale migranților.

Învățarea unei limbi străine ne deschide o perspectivă asupra literaturii, istoriei și culturii poporului care o vorbește și poate facilita călătoriile, studiile și activitatea profesională, precum relațiile între oameni și comunități.

În același timp, limba maternă rămâne un element esențial al identității culturale și al transmiterii memoriei unei comunități.