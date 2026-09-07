Săptămâna în imagini: 31 august – 6 septembrie 2026

O nouă săptămână a adus în prim-plan momente de rugăciune, comuniune și bucurie în viața Bisericii Ortodoxe. De la începutul Anului Bisericesc și evenimentele dedicate tinerilor ortodocși, până la slujbe, procesiuni și mărturii ale credinței din comunitățile parohiale, vă invităm să descoperiți în imagini câteva dintre cele mai importante momente din perioada 31 august – 6 septembrie 2026.

Tabere și Întâlnirea Tinerilor Ortodocși

Imagini din Bisericile Ortodoxe surori

Imagini diverse

Fotografia săptămânii:

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Trimite-ne fotografia și câteva informații despre ea, împreună cu mențiunea „Pentru WIP”, la adresa de email ([email protected]). Cele mai interesante imagini pot fi incluse în ediția următoare a rubricii.

Fotografiile trebuie să vă aparțină și să fie realizate în săptămâna precedentă publicării articolului. Prin transmiterea acestora, vă oferiți acordul cu privire la publicarea lor pe site-ul basilica.ro și pe conturile oficiale de social media ale Agenției de Știri Basilica.

Articolul intitulat „Săptămâna în imagini” apare în fiecare luni și cuprinde fotografii realizate în săptămâna precedentă.