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Săptămâna în imagini: 31 august – 6 septembrie 2026

Mircea Florescu
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O nouă săptămână a adus în prim-plan momente de rugăciune, comuniune și bucurie în viața Bisericii Ortodoxe. De la începutul Anului Bisericesc și evenimentele dedicate tinerilor ortodocși, până la slujbe, procesiuni și mărturii ale credinței din comunitățile parohiale, vă invităm să descoperiți în imagini câteva dintre cele mai importante momente din perioada 31 august – 6 septembrie 2026.

Tabere și Întâlnirea Tinerilor Ortodocși

Catedrala Națională s-a umplut de tineri la deschiderea ITO-2026, 2 septembrie 2026. Foto: BASILICA / Raluca Emanuela-Ene
În așteptarea „Procesiunii Luminilor” la ITO 2026, 2 septembrie 2026. Foto: BASILICA / Raluca Emanuela-Ene
Preafericitul Părinte Patriarh Daniel în mijlocul participanților la ITO, 2 septembrie 2026. Foto: BASILICA / Raluca Emanuela-Ene
La Hârja, a avut loc prima ediție a Întâlnirii Micilor Ortodocși (IMO), eveniment organizat de Arhiepiscopia Romanului și Bacăului, 2 septembrie 2026. Foto: Arhiepiscopia Romanului și Bacăului
Un tânăr se mărturisește preotului la Catedrala Națională, 3 septembrie 2026. Foto: BASILICA / Raluca-Emanuela Ene
Un Părinte își ține în brațe copilul la Procesiunea Luminilor”, 2 septembrie 2026. Foto: BASILICA / Raluca-Emanuela Ene
Reprezentanții Arhiepiscopiei Iașilor au primit torța ITO, 3 septembrie 2026. Foto: BASILICA / Mircea Florescu
Participanții la ITO au mers în procesiune de la Catedrala Națională până pe esplanada Catedralei Patriarhală „Sfinții Împărați Constantin și Elena”, 3 septembrie 2026. Foto: BASILICA / Raluca-Emanuela Ene
Patriarhul Daniel oferă iconițe copiilor la festivitatea de închidere ITO-2026, 3 septembrie 2026. Foto: BASILICA / Raluca-Emanuela Ene
Activități în tabăra „Comorile satului”, Parohia Mănăstirea Humorului. Foto: Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților

Imagini din Bisericile Ortodoxe surori

Patriarhul Ecumenic a slujit cu ocazia începerii noului An Bisericesc, 1 septembrie 2026. Foto: Patriarhia Ecumenică / Nikos Papahristou
Mitropolitul Plovdivului a primit vizita celebrului cântăreț grec Konstantinos Argyros, 2 septembrie 2026. Foto: Patriarhia Bulgariei
Stâlpul Sfântului Simeon Stâlpnicul s-a întors la locul său inițial din Alep după paisprezece secole, la 1 septembrie 2026. Foto: Patriarhia Antiohiei
Slujbă de pomenire la mănăstirea Hilandar, Sfântul Munte Athos. Foto: Instagram / hilandar_org
Sanctitatea Sa Patriarhul Ecumenic Bartolomeu a oficiat Sfânta Liturghie în noua Biserică „Sfinții Trei Ierarhi” din Budapesta și a deschis Centrul de Dialog Ortodox Fanarion. Foto: Szimandron.hu

Imagini diverse

PS Teofil Trotușanul subliniază printr-un semn dragostea pe care trebuie să o purtăm aproapelui. Foto: Arhiepiscopia Romanului și Bacăului
Credincioșii din Municipiul Călărași s-au putut închina la Icoana Maicii Domnului de la Mănăstirea Pângărați, 4 septembrie 2026. Foto: Episcopia Călărașilor și Sloboziei
Un copil de altar cere binecuvântarea preotului paroh înainte de purtarea stiharului la Sf. Liturghie, Biserica „Învierea Domnului” din Cartierul Oprișani, Turda, 6 septembrie 2026. Foto: Marius Romilă
Priveghere de toată noaptea, la Începutul Anului Bisericesc – Parohia „Sf. Ap. Petru și Pavel” Gura Putnei, 1 septembrie 2026. Foto: Sabin Simota
Biserica Parohiei Cernu, jud. Bacău, în ziua sfințirii, 6 septembrie 2026. Foto: BASILICA / Mircea Florescu
Sub cerul înstelat te simți mai aproape de cer, Parohia „Sfântul Mare Mucenic Gheorghe” din loc Burdujeni, 4 septembrie 2026. Foto: Liliana Nicorici
Preasfințitul Părinte Teofil Trotușanul împărtășind copiii, Schitul Frumoasa, jud. Bacău, 5 septembrie 2026. Foto: Arhiepiscopia Romanului și Bacăului
IPS Varsanufie, Arhiepiscopul Râmnicului, a inaugurat simbolic noul teren de sport al Colegiului Forestier din Râmnicu Vâlcea printr-o aruncare la coș. Foto: Facebook / Se întâmplă în Vâlcea
Printre sfinți în Biserica „Nașterea Sfântului Ioan Botezătorul” din Hurezi, jud. Sălaj, 6 septembrie 2026. Foto: Episcopia Sălajului
Procesiunea Calea Sfinților la Moinești, jud. Bacău, 4 septembrie 2026. Foto: Arhiepiscopia Romanului și Bacăului
Moment de rugăciune la Parohia Hărnicești, jud. Maramureș, 6 septembrie 2026. Foto: Episcopia Maramureșului și Sătmarului
Înaltpreasfințitul Părinte Calinic al Sucevei binecuvântează cu apă sfințită credincioșii, 6 septembrie 2026. Foto: Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților / Sebastian-Andrei Lazăr

Fotografia săptămânii:

În costume populare la „Procesiunea Luminilor” a participanților la ITO 2026, 2 septembrie 2026. Foto: BASILICA / Raluca-Emanuela Ene

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Trimite-ne fotografia și câteva informații despre ea, împreună cu mențiunea „Pentru WIP”, la adresa de email  ([email protected]). Cele mai interesante imagini pot fi incluse în ediția următoare a rubricii.

Fotografiile trebuie să vă aparțină și să fie realizate în săptămâna precedentă publicării articolului. Prin transmiterea acestora, vă oferiți acordul cu privire la publicarea lor pe site-ul basilica.ro și pe conturile oficiale de social media ale Agenției de Știri Basilica.

Articolul intitulat „Săptămâna în imagini” apare în fiecare luni și cuprinde fotografii realizate în săptămâna precedentă.

 

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