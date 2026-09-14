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Săptămâna în imagini: 7 – 13 septembrie 2026

Mircea Florescu
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Selecția noastră de imagini din perioada 7 – 13 septembrie 2026 reunește cadre din România și din comunitățile ortodoxe din lume, surprinzând frumusețea patrimoniului sacru, bucuria sărbătorilor, implicarea Bisericii în educație și societate, precum și chipurile credinței trăite zi de zi.

Spiritualitate, rugăciune și viață liturgică

Moment de la proscomidie surprins la Mănăstirea de la Parincea, 8 septembrie 2026. Foto: Arhiepiscopia Romanului și Bacăului
Rugăciune la Sfânta Liturghie la Biserica „Sfântul Gheorghe”-Nou din București, 9 septembrie 2026. Foto: BASILICA / Raluca-Emanuela Ene
Slujba de Te Deum la ISU Maramureș de Ziua Pompierilor din România, 11 septembrie 2026. Foto: Episcopia Maramureșului și Sătmarului
O doamnă surprinde într-o fotografie un moment din timpul slujbei de sfințire a catapetesmei Bisericii „Sfântul Gheorghe” – Mărțișor. Foto: BASILICA / Mircea Florescu
Comemorarea protopopului martir Aurel Munteanu, erou național, la Huedin, 10 septembrie 2026. Foto: Mitropolia Clujului
Razele soarelui străbat altarul Paraclisului Arhiepiscopal din Curtea de Argeș, 8 septembrie 2026. Foto: Arhiepiscopia Argeșului și Muscelului / Cristian Gheorghe

Hramuri, sărbători și procesiuni

Biserica Parohiei Dorobanți și-a sărbătorit hramul de sărbătoarea Nașterii Maicii Domnului, 8 septembrie 2026. Foto: Facebook / Biserica Dorobanți
Preoți și credincioși împreună la procesiunea „Drumul Crucii” – Schitul Muncel, jud. Neamț, 13 septembrie 2026. Foto: Arhiepiscopia Romanului și Bacăului
Procesiune ortodoxo-catolică la Helsinki cu prilejul sărbătorii Nașterii Maicii Domnului. Foto: Facebook / Helsingin ortodoksinen seurakunta
La Sofia a avut loc o procesiune cu prilejul împlinirii a 1700 de ani de la arătarea Sfintei Cruci a Domnului, 13 septembrie 2026. Foto: Patriarhia Bulgară

Copiii și educația în viața Bisericii

Gest de evlavie al unui copil față de Mitropolitul Bartolomeu al Polianei și Kilkisului, 12 septembrie 2026. Foto: Facebook / Bartolomeu de Kilkis
Un preot binecuvântează elevii la începutul anului școlar, Botoșani, 7 septembrie 2026. Foto: Facebook / Botoșăneanul
PS Teofil Trotușanul alături de copii la hramul Bisericii „Sf. Ioachim și Ana” din Roman, 9 septembrie 2026. Foto: Arhiepiscopia Romanului și Bacăului
Binecuvântare la începutul noului an școlar la Școala Națională Greacă din Viena. Foto: Facebook / Sfânta Mitropolie a Austriei
Un preot ține în brațe o fetiță nou botezată, 13 septembrie 2026. Foto: Facebook / Biserica Ortodoxă Sfinţii Trei Ierarhi – Paris
Comuniune între copii la Sfânta Liturghie de la Catedrala Patriarhală, cu prilejul sărbătorii Nașterii Maicii Domnului, 8 septembrie 2026. Foto: BASILICA / Raluca-Emanuela Ene

Imagini diverse din lumea ortodoxă

Frescă reprezendând chipul Sfântului Paisie Aghioritul. Foto: Rafail Georgiadis
Biserica Ortodoxă „Sfântul Marcu” din Michigan. Foto: Facebook / Candice Knuth-Winterfeldt
Sărbătoarea Cinstitului Brâu al Maicii Domnului la Mănăstirea Vatoped. Foto: ope.gr / Rafail Georgiadis
Preotul Alexandru Balaban participă la emisiunea-concurs MasterChef 2026. Foto: Facebook / Alexandru Balaban
PS Timotei Sătmăreanul a vizitat șantierul Mănăstirii Moisei din Maramureș, 7 septembrie 2026. Foto: Episcopia Maramureșului și Sătmarului
Colivă cu icoana Maicii Domnului. Foto: Rafail Georgiadis
Curățarea și lustruirea candelelor și a policandrelor la Mănăstirea Bigorski din Macedonia de Nord. Foto: Instagram / bigorskimanastir
Apus de soare peste Mănăstirea Nicula. Foto: Cornea Andreea
Sub cerul plin de stele, Putna își păstrează liniștea și frumusețea, 10 septembrie 2026. Foto: Liliana Nicorici

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Ai surprins în această săptămână un moment deosebit din viața unei parohii, a unei mănăstiri sau a unei comunități ortodoxe?

Trimite-ne fotografia și câteva informații despre ea, împreună cu mențiunea „Pentru WIP”, la adresa de email  ([email protected]). Cele mai interesante imagini pot fi incluse în ediția următoare a rubricii.

Fotografiile trebuie să vă aparțină și să fie realizate în săptămâna precedentă publicării articolului. Prin transmiterea acestora, vă oferiți acordul cu privire la publicarea lor pe site-ul basilica.ro și pe conturile oficiale de social media ale Agenției de Știri Basilica.

Articolul intitulat „Săptămâna în imagini” apare în fiecare luni și cuprinde fotografii realizate în săptămâna precedentă.

 

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