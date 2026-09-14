Săptămâna în imagini: 7 – 13 septembrie 2026

Selecția noastră de imagini din perioada 7 – 13 septembrie 2026 reunește cadre din România și din comunitățile ortodoxe din lume, surprinzând frumusețea patrimoniului sacru, bucuria sărbătorilor, implicarea Bisericii în educație și societate, precum și chipurile credinței trăite zi de zi.

Spiritualitate, rugăciune și viață liturgică

Hramuri, sărbători și procesiuni

Copiii și educația în viața Bisericii

Imagini diverse din lumea ortodoxă

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Fotografia ta poate apărea în „Săptămâna în imagini”

Ai surprins în această săptămână un moment deosebit din viața unei parohii, a unei mănăstiri sau a unei comunități ortodoxe?

Trimite-ne fotografia și câteva informații despre ea, împreună cu mențiunea „Pentru WIP”, la adresa de email ([email protected]). Cele mai interesante imagini pot fi incluse în ediția următoare a rubricii.

Fotografiile trebuie să vă aparțină și să fie realizate în săptămâna precedentă publicării articolului. Prin transmiterea acestora, vă oferiți acordul cu privire la publicarea lor pe site-ul basilica.ro și pe conturile oficiale de social media ale Agenției de Știri Basilica.

Articolul intitulat „Săptămâna în imagini” apare în fiecare luni și cuprinde fotografii realizate în săptămâna precedentă.