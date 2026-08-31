Săptămâna în imagini: 24 – 30 august 2026

Mircea Florescu
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O săptămână în imagini din viața Bisericii: momente de rugăciune și sărbătoare, întâlniri cu ierarhi și credincioși, chipuri de copii și tineri, dar și imagini care surprind frumusețea discretă a locurilor sfinte.

Vă invităm să descoperiți câteva dintre cele mai semnificative fotografii ale săptămânii.

Praznice, rugăciune și viață liturgică

În ziua de prăznuire a Sfântului Mucenic Fanurie, Arhiepiscopul Tomisului a oficiat Sfânta Liturghie la Biserica Greacă „Schimbarea la Față” din Constanța, lăcaș de cult care și-a sărbătorit unul dintre hramuri, 27 august 2026. Foto: Arhiepiscopia Tomisului / arhid. Valentin Vădănoiu
Adormirea Maicii Domnului la Ghesimani, 28 august 2026. Foto: Patriarhia Ierusalimului
Patriarhul Sârb Porfirie binecuvântează credincioșii la Mănăstirea Rakovica, 28 august 2026. Foto: Patriarhia Serbiei
Episcopul român al Europei de Nord închină la icoane un prunc nou botezat, 30 august 2026. Foto: Episcopia Europei de Nord
PS Benedict la hramul mănăstirii Bic, 29 august 2026. Foto: Episcopia Sălajului / Andrei Vaida
Adormirea Maicii Domnului sărbătorită în Nazaret, 28 august 2026. Foto: Patriarhia Ierusalimului
Binecuvântări arhierești, la Hramul Mănăstirii Arbore, 29 august 2026. Foto: Sabin Simota
Patriarhul Ecumenic Bartolomeu I a semnat actele de canonizare a patru sfinți români athoniți, 29 august 2026. Foto: Patriarhia Ecumenică / Nikos Papachristou
Credincioși prezenți, de sărbătoarea Tăierii Capului Sfântului Ioan Botezătorul, la Mănăstirea Bic, jud. Sălaj, 29 august 2026. Foto: Episcopia Sălajului
Procesiune în municipiul Alexandria cu moaștele Sfinților Ierarhi Vasile cel Mare și Alexandru, Patriarhul Constantinopolului, 29 august 2026. Foto: Basilica / Mircea Florescu

Tineri, copii și comunitate

Un copil face cunoștință cu sfinții părinți din fotografiile expuse în redacția Basilica, 25 august 2026. Foto: Basilica / arhid. Nicolae Iftimiu
Catedrala Națională, în așteptarea tinerilor ortodocși din întreaga lume, 27 august 2026. Foto: Basilica / Mircea Florescu
Procesiunea Tinerilor Ortodocși din Moldova s-a desfășurat în acest an la Piatra Neamț, 24 august 2026. Foto: Facebook / Întâlnirea Tinerilor Ortodocși din Moldova
Copiii din județul Suceava participanți la tabăra „Pentru prima dată la mare”, s-au fotografiat cu Selly în stațiunea Nibiru. Foto: Arhiepiscopia Sucevei / Sebastian-Andrei Lazăr
Pe lângă activitățile taberei „Pentru prima dată la mare”, participanții s-au bucurat și de lectură pe plajă. Foto: Arhiepiscopia Sucevei / Sebastian-Andrei Lazăr

Muntele Athos și frumusețea vieții monahale

Rugăciune de praznicul Adormirii Maicii Domnului la Mănăstirea Vatoped, Muntele Athos, 28 august 2026. Foto: Rafail Georgiadis
Dezmierdând un pisoi athonit, Karyes, Muntele Athos. Foto: arhid. Nicholas Gurgenidze
O rază de lumină străbate biserica Mănăstirii Vatoped, Muntele Athos, 28 august 2026. Foto: Rafail Georgiadis

Fotografii diverse din lumea ortodoxă

Doi monahi la ascultare. Mănăstirea Dervent, jud.Constanta. Foto: Protos. Sofronie Bobaru
Biserica voievodală a mănăstirii Dintr-un Lemn din județul Vâlcea după o ploaie binecuvântată de vară, 27 august 2026. Foto: Mănăstirea Dintr-un Lemn.
Mănăstirea Sihăstria Râșcăi, în ziua hramului de sărbătoarea Sf, Ioan de la Râșca și Secu, 30 august 2026. Foto: Arhiepiscopia Romanului și Bacăului
Sf. Parascheva pictată în biserica Spitalului Grigore Alexandrescu. Foto: Matei Marina
Clubul de fotbal Apollon Limassol a fost binevucântat înainte de începerea competiției interne. Foto: instagram / apollonfc
Arhiepiscopul Juraj vizitează cursul de pictură a icoanelor din Košice, Slovacia, 29 august 2026. Foto: Facebook / Michalovsko-košická pravoslávna eparchia Michalovciach
Apus de soare peste Catedrala Națională, 30 august 2026. Foto: arhim. Andrei Anghel

Fotografia săptămânii

Alinierea perfectă dintre Luna în eclipsă parțială și Crucea luminată de pe dealul Baciului, Cluj-Napoca, 28 august 2026. Foto: Sergiu Gal

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Ai surprins în această săptămână un moment deosebit din viața unei parohii, a unei mănăstiri sau a unei comunități ortodoxe?

Trimite-ne fotografia și câteva informații despre ea, împreună cu mențiunea „Pentru WIP”, la adresa de email  ([email protected]). Cele mai interesante imagini pot fi incluse în ediția următoare a rubricii.

Fotografiile trebuie să vă aparțină și să fie realizate în săptămâna precedentă publicării articolului. Prin transmiterea acestora, vă oferiți acordul cu privire la publicarea lor pe site-ul basilica.ro și pe conturile oficiale de social media ale Agenției de Știri Basilica.

Articolul intitulat „Săptămâna în imagini” apare în fiecare luni și cuprinde fotografii realizate în săptămâna precedentă.

 

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