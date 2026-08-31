Săptămâna în imagini: 24 – 30 august 2026

O săptămână în imagini din viața Bisericii: momente de rugăciune și sărbătoare, întâlniri cu ierarhi și credincioși, chipuri de copii și tineri, dar și imagini care surprind frumusețea discretă a locurilor sfinte.

Vă invităm să descoperiți câteva dintre cele mai semnificative fotografii ale săptămânii.

Praznice, rugăciune și viață liturgică

Tineri, copii și comunitate

Muntele Athos și frumusețea vieții monahale

Fotografii diverse din lumea ortodoxă

Fotografia săptămânii

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Fotografia ta poate apărea în „Săptămâna în imagini”

Ai surprins în această săptămână un moment deosebit din viața unei parohii, a unei mănăstiri sau a unei comunități ortodoxe?

Trimite-ne fotografia și câteva informații despre ea, împreună cu mențiunea „Pentru WIP”, la adresa de email ([email protected]). Cele mai interesante imagini pot fi incluse în ediția următoare a rubricii.

Fotografiile trebuie să vă aparțină și să fie realizate în săptămâna precedentă publicării articolului. Prin transmiterea acestora, vă oferiți acordul cu privire la publicarea lor pe site-ul basilica.ro și pe conturile oficiale de social media ale Agenției de Știri Basilica.

Articolul intitulat „Săptămâna în imagini” apare în fiecare luni și cuprinde fotografii realizate în săptămâna precedentă.