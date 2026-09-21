Săptămâna în imagini: 14– 20 septembrie 2026

O nouă săptămână surprinsă în imagini din lumea ortodoxă: de la sărbătoarea Înălțării Sfintei Cruci și procesiuni desfășurate în țară și peste hotare, la întâlniri care aduc împreună comunități, tineri și credincioși, dar și cadre ce surprind frumusețea și liniștea locurilor sfinte.
Sărbătoarea Sfintei Cruci și viața liturgică
Sărbătoarea „Înălțarea Sfintei Cruci” la Catedrala „Înălțarea Domnului” din Bacău, 14 septembrie 2026. Foto: Arhiepiscopia Romanului și Bacăului.
Arhiepiscopul Calinic al Argeșului și Muscelului a sfințit crucea de 23 de metri ridicată pe Dealul Ciuha din Voinești, comuna Lerești, 14 septembrie 2026. Foto: Arhiepiscopia Argeșului și Muscelului / Cristian Gheorghe
Procesiune cu Sfânta Cruce la Mănăstirea „Înălțarea Sfintei Cruci” – Brusturi, Neamț, 14 septembrie 2026. Foto: Facebook / Mănăstirea „Înălțarea Sfintei Cruci” – Brusturi, Neamț
Militarii și personalul civil din cadrul Școlii de Instruire pentru Apărare Antiaeriană de la Capul Midia s-au adunat în lăcașul de cult al unității de sărbătoarea Sfintei Cruci, 14 septembrie 2026. Foto: Școala de Instruire pentru Apărare Antiaeriană
Arhiepiscopul Casian al Dunării de jos, la hramul Bisericii „Sfânta Cruce” din municipiul Galați, 14 septembrie 2026. Foto: Arhiepiscopia Dunării de Jos
Patriarhul Daniil al Bulgariei a oficiat Sfânta Liturghie de sărbătoarea Sfintei Sofia, ocrotitoarea capitalei bulgare, 17 septembrie 2026. Foto: Mitropolia Sofiei
Duminica după Înălțarea Sfintei Cruci, la Mănăstirea Sihăstria Putnei. Foto: Sabin Simota
Clipe de rugăciune la slujba Vecerniei de la Mănăstirea Samurcășești, 20 septembrie 2026. Foto: Lavinia Stoica Comunitate, tineri și mărturie creștină
Robbie Wolfe, cunoscut din emisiunea „American Pickers”, alături de Mitropolitul Nathanael al Mitropoliei Ortodoxe Grecești din Chicago. Foto: X / Aaron Andrew Hickman
Copiii de la Grădinița cu Program Prelungit „Sf. Ioan cel Nou de la Suceava” au vizitat sediul ISU și biserica militară „Sf. Ierarh Iosif cel Nou de la Partoș” din Suceava, 14 septembrie 2026. Foto: Facebook / ISU „Bucovina” Suceava
Preasfințitul Părinte Paisie Sinaitul, înconjurat de copii, la Paraclisul Catedralei Naționale, 20 septembrie 2026. Foto: Arhidiacon Adrian Butuc
Credincioșii merg cu bicicleta la Mănăstirea Odrynki, Polonia, pentru a participa la sărbătoarea Sfinților Antonie și Teodosie de la Perceska. Foto: Facebook / Prawosławie w obiektywie
Rugăciune la icoana Sfântului Arhanghel Mihail, la Mănăstirea Panormitis, din insula Symi, Grecia. Foto: Pr. Ciprian Ioniță
Întâmpinarea noului Arhiepiscop grec al Canadei, Înaltpreasfințitul Părinte Apostolos, în ziua întronizării sale, 19 septembrie 2026. Foto: Facebook / Greek Orthodox Archdiocese of Canada
Tineri ortodocși, membri ai unei asociații de cercetași, au participat la o tabără organizată la Mănăstirea „Sfântul Gheorghe” din Al-Humaira, Siria. Foto: Facebook / Antioch Patriarchate
Sărbătoarea ocrotitorului spiritual al pompierilor români, Sf. Iosif cel Nou de la Partoș, la Galați, 15 septembrie 2026. Foto: Arhiepiscopia Dunării de Jos
Înaltpreasfințitul Părinte Elpidofor, Arhiepiscopul Grec al Americii, în procesiune spre Sfânta Liturghie oficiată în Biserica „Schimbarea la Față” din Anchorage, Alaska. Foto: Orthodox Observer / Loren Holmes
Doi ipodiaconi împart anafură credincioșilor, în timpul Sfintei Împărtășanii, la Parohia Ortodoxă „Icoana Maicii Domnului din Częstochowa”, Polonia, 20 septembrie 2026. Foto: Facebook / Parafia Prawosławna w Częstochowie.
Concert festiv la Biserica „Sfântul Nicolae” din Vaasa, Finlanda, cu ocazia împlinirii a 160 de ani de la sfințirea lăcașului de cult, 19 septembrie 2026. Foto: Facebook / Sergei Rajapolvi
O fetiță se închină la icoana Sfântului Sofian la Mănăstirea Antim, în ziua prăznuirii sale, 16 septembrie 2026. Foto: BASILICA / Raluca Ene Patrimoniu, memorie și frumusețea locurilor sfinte
Biserica de lemn și cimitirul de la Mănăstirea Cășiel, județul Cluj, 14 septembrie 2026. Foto: Mitropolia Clujului / Darius Echim
Imagine surprinsă în cimitirul mănăstirii Dervent, județul Constanța. Foto: Protos. Sofronie Bobaru
Montarea icoanei „Hristos Pantocrator”, realizată în România, la Mănăstirea „Acoperământul Maicii Domnului” din Turkowice, Polonia. Foto: Facebook / Monaster Turkowice
Cruce de la Mănăstirea Tismana, 19 septembrie 2026. Foto: Maria Oprea
Pictura Bisericii „Sfinții Apostoli Petru și Pavel” din cartierul Mănăștur al orașului Cluj-Napoca, cunoscută și sub numele de „Catedrala din Mănăștur”, a fost sfințită duminică, 20 septembrie. Foto: Mitropolia Clujului
O zi senină la Mănăstirea Sfinților Rafail, Nicolae și Irina din insula Lesvos, Grecia. Foto: Laura Stroe
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