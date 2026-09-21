Săptămâna în imagini: 14– 20 septembrie 2026

O nouă săptămână surprinsă în imagini din lumea ortodoxă: de la sărbătoarea Înălțării Sfintei Cruci și procesiuni desfășurate în țară și peste hotare, la întâlniri care aduc împreună comunități, tineri și credincioși, dar și cadre ce surprind frumusețea și liniștea locurilor sfinte.

Sărbătoarea Sfintei Cruci și viața liturgică

Comunitate, tineri și mărturie creștină

Patrimoniu, memorie și frumusețea locurilor sfinte

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Aceasta este fotografia care a adunat cele mai multe reacții pe contul nostru de Instagram în săptămâna trecută:

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Fotografia ta poate apărea în „Săptămâna în imagini”

Ai surprins în această săptămână un moment deosebit din viața unei parohii, a unei mănăstiri sau a unei comunități ortodoxe?

Trimite-ne fotografia și câteva informații despre ea, împreună cu mențiunea „Pentru WIP”, la adresa de email ([email protected]). Cele mai interesante imagini pot fi incluse în ediția următoare a rubricii.

Fotografiile trebuie să vă aparțină și să fie realizate în săptămâna precedentă publicării articolului. Prin transmiterea acestora, vă oferiți acordul cu privire la publicarea lor pe site-ul basilica.ro și pe conturile oficiale de social media ale Agenției de Știri Basilica.

Articolul intitulat „Săptămâna în imagini” apare în fiecare luni și cuprinde fotografii realizate în săptămâna precedentă.