Să învățăm să îmbrăcăm veșmânt plăcut Domnului. PS Paisie Sinaitul a binecuvântat casa parohială a unei parohii ilfovene

„Să învățăm să îmbrăcăm veșmânt plăcut Domnului”, i-a îndemnat pe credincioși Părinte Paisie Sinaitul, Episcop vicar patriarhal, duminică, la parohia ilfoveană Bragadiru, unde a sfințit lucrările de amenajare ale unui nou imobil din patrimoniul comunității.

„Nu este suficient să intrăm în Biserică. Trebuie să-L lăsăm pe Hristos să intre în inima noastră. Nu este suficient să purtăm numele de creștin. Trebuie să ne îmbrăcăm în Hristos”, a subliniat ierarhul în legătură cu fragmentul evanghelic despre Nunta fiului de împărat.

„Pilda aceasta este și o chemare, și un avertisment. Dumnezeu ne cheamă cu o iubire care nu încetează, dar tocmai pentru că iubirea Lui este adevărată, El ne ia în serios libertatea și răspunsul. Nu este suficient să fim invitați. Trebuie să răspundem invitației”, a mai spus Preasfinția Sa.

Metafora nunții

Părintele episcop vicar patriarhal a explicat metafora nunții ca relație de iubire între om și Dumnezeu.

„Împăratul este Dumnezeu-Tatăl, iar Fiul de Împărat este Hristos Domnul. Nunta este chipul Împărăției lui Dumnezeu, al comuniunii pe care Dumnezeu dorește să o aibă cu omul. Nu întâmplător Scriptura folosește atât de des imaginea nunții atunci când vorbește despre legătura dintre Dumnezeu și poporul Său”, a spus Preasfinția Sa.

„Dintre toate legăturile omenești, căsătoria este una dintre cele mai puternice imagini ale iubirii, ale fidelității, ale dăruirii și ale comuniunii. Dumnezeu nu vrea să fie pentru noi o idee îndepărtată, nici doar o autoritate căreia trebuie să-i respectăm poruncile. El ne cheamă la o relație vie, la o comuniune de iubire cu El.”

Taina libertății

„De aceea, primul lucru pe care trebuie să-l reținem din această Evanghelie este că Dumnezeu ne cheamă. Nunta este pregătită. Masa este așezată. Totul este gata. Dumnezeu a făcut ceea ce era de făcut pentru ca omul să poată intra în bucuria Împărăției Sale. Și totuși, cei chemați nu vor să vină!” a continuat Preasfințitul Părinte Paisie Sinaitul.

„Aici se află una dintre marile taine ale libertății omenești. Dumnezeu poate pregăti ospățul, poate trimite chemarea, poate deschide drumul către Sine, dar nu îl poate obliga pe om să răspundă. Dragostea adevărată nu silește.”

Amânarea răspunsului la chemarea lui Dumnezeu

În continuare, episcopul vicar patriarhal a explicat în ce fel refuzăm să răspundem la chemarea lui Dumnezeu.

„Nu este nevoie să-L negăm pe Dumnezeu pentru a ne îndepărta de El. Uneori este suficient să-L amânăm”, a spus Preasfinția Sa. „Numai că viața omului este alcătuită din zile care nu se mai întorc. Iar mai târziu poate deveni, fără să vrem, un mod de a spune nu.”

Ierarhul a amintit și că cei chemați au datoria de a veni pregătiți la ospăț, adică de a-și primeni haina sufletului: „Evanghelia de astăzi, pe cât este de generoasă, chemându-i pe toți, pe atât se arată de aspră cu cei ce îmbracă veșmânt străin de Dumnezeu”, a avertizat Preasfinția Sa.

„Aici este cea mai importantă întrebare pe care Evanghelia de astăzi ne-o adresează fiecăruia dintre noi: suntem doar oameni care au auzit chemarea lui Dumnezeu sau suntem oameni care s-au lăsat transformați de această chemare?”

PS Paisie Sinaitul a binecuvântat un imobil

Din sobor au făcut parte: Pr. Dumitru Ștefănescu, consilier eparhial la Sectorul Administrativ al Arhiepiscopiei Bucureștilor; Pr. Ioan Bondar, Protopop de Ilfov Sud; Pr. Ionuț Alexandru Turcu, inspector eparhial la Sectorul Monumente și Construcții Bisericești al Arhiepiscopiei Bucureștilor; Pr. Claudiu-Adrian Marola, secretar la cancelaria Protoieriei Ilfov Sud.

Slujirea arhierească de la Parohia Bragadiru a fost urmată de binecuvântarea unui nou imobil al comunității – un apartament de 60 de metri pătrați la parterul unui bloc din localitate, care dispune și de un teren de 134 de metri pătrați.

Achiziția imobilului cu destinație de casă parohială a avut loc în 2024, iar după amenajări acesta a fost recepționat de Arhiepiscopia Bucureștilor.

Distincții și înălțări în rang

Înainte de slujba de binecuvântare, ierarhul delegat a înmânat ordine, diplome și distincții acordate de Preafericitul Părinte Patriarh Daniel, care este și Arhiepiscopul Bucureștilor, eparhie în cuprinsul căreia se află Capitala și județele Ilfov și Prahova.

Pr. Paroh Gheorghe Cheran a primit Ordinul Mitropolitan „Sf. Ier. Neofit Cretanul” pentru clerici, Pr. Ionuț-Cristian Grigorcea, coslujitor la Parohia Bragadiru, a fost înălțat la rangul de iconom, iar Părintele Coslujitor Marinică Damalan a primit Diploma cu medalie a Anului Omagial 2026 – al pastorației familiei creștine.

De asemenea, au primit distincții și membrii comunității: Epitropul Cornel Pecu a primit Ordinul „Sanctus Stephanus Magnus” pentru mireni, iar Consiliul și Comitetul Parohial au primit Distincția de vrednicie cu chipul Sf. Împ. Constantin și Elena.

Despre Parohia Bragadiru

Comunitatea liturgică din Bragadiru este atestată documentar din 1851, iar actuala biserică parohială, ocrotită de Sf. M. Mc. Dimitrie, Izvorâtorul de mir, și de Sf. M. Mc. Gheorghe, Purtătorul de biruință, a fost finalizată în 1899. Sfântul lăcaș a fost renovat în 1928 și 1972-1974.

În anii 2000 au fost refăcute pictura, acoperișul, capela mortuară și amenajarea curții și a cimitirului parohial, a fost construit un pangar și reconsolidată biserica.

Din 2014, în curtea bisericii parohiale se află Centrul cultural-social „Sf. Mc. Corneliu Sutașul”, în cadrul căruia funcționează două cabinete medicale și un after-school pentru copiii vulnerabili social.

În 2016 și 2018 au fost construite altarul de vară și agheasmatarul și a fost înființat un muzeu parohial cu obiecte de cult din patrimoniul istoric al parohiei.