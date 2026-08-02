Pacea lui Hristos nu este absența furtunii, ci biruința asupra ei: PS Paisie Sinaitul

„Pacea lui Hristos nu este absența furtunii, ci biruința asupra ei”, a explicat duminică Preasfințitul Părinte Paisie Sinaitul, Episcop vicar patriarhal. „Dumnezeu nu ne-a făgăduit o viață fără încercări, ci prezența Lui în toate încercările.”

Evanghelistul ne arată astfel că adevărata pace nu este simpla dispariție a necazurilor, ci prezența lui Hristos în mijlocul ucenicilor Săi, a adăugat ierarhul.

În Biserică, Hristos rămâne prezent în veci

Mântuitorul Iisus Hristos „nu ne-a promis o mare fără valuri, ci o corabie care nu se scufundă, pentru că El Însuși Se află în ea”, a subliniat ierarhul. „Nu ne-a promis că nu vom cădea niciodată, ci că, atunci când vom striga asemenea lui Petru: Doamne, scapă-mă!, mâna Lui va fi întotdeauna întinsă spre noi.”

Aceasta ne descoperă de ce Sfinții Părinți au văzut în corabie o metaforă a Bisericii: „Pentru că Biserica este locul în care Hristos rămâne prezent și lucrător până la sfârșitul veacurilor”.

În acest sens, Preasfințitul Părinte Paisie Sinaitul a amintit că Sf. Pr. Mărturisitor Dumitru Stăniloae spunea că „Biserica este Hristos extins cu trupul Lui îndumnezeit în umanitate”.

Biserica „nu este doar comunitatea celor care cred în Hristos, ci locul în care Hristos Însuși continuă să fie prezent, să Se dăruiască oamenilor și să-i unească între ei prin harul Sfântului Duh. De aceea, puterea Bisericii nu stă în organizarea ei, nici în vrednicia membrilor ei, ci în prezența neîntreruptă a lui Hristos, Capul Bisericii”, a explicat părintele episcop vicar patriarhal.

Furtuna ni-L descoperă pe Hristos ca Dumnezeu

Ierarhul a mai spus că minunea Potolirii furtunii de către Hristos, relatată în Evanghelie, nu este despre furtună sau despre credința Sfântului Apostol Petru, ci despre dumnezeirea lui Hristos.

„Hristos nu a îngăduit furtuna pentru a le arăta apostolilor cât sunt de slabi, ci pentru ca ei să descopere mai profund cine este El. Furtuna a devenit locul revelației, iar încercarea a devenit prilej de mărturisire”, a explicat ierarhul.

„Centrul acestei Evanghelii nu este furtuna, nici corabia și nici măcar Sfântul Apostol Petru. Centrul este Hristos. Toate celelalte – marea, vântul, noaptea, frica ucenicilor și chiar îndrăzneala lui Petru – devin locul sau motivul prin care Hristos-Domnul Se descoperă pe Sine.”

Să privim la Hristos, nu la valuri

„Câtă vreme ochii lui Petru rămân ațintiți asupra Domnului, valurile nu-l pot birui”, a explicat ierarhul. Dar, când privirea Sf. Ap. Petru se mută de la Hristos la valuri, credința lui începe să slăbească. „Aceasta este una dintre cele mai importante lecții pentru omul contemporan”, a continuat Preasfințitul Părinte Paisie Sinaitul.

„Trăim într-o lume în care privirea ne este atrasă neîncetat de ceea ce provoacă teamă: războaie, crize economice, nesiguranță, boală, violență, dezbinare, știri alarmante. Fără să ne dăm seama, sufletul începe să trăiască mai mult din frică decât din credință.”

„Evanghelia ne învață însă că direcția privirii noastre hotărăște stabilitatea inimii. Cine Îl pierde pe Hristos din centrul vieții începe să fie stăpânit de teamă; cine Îl păstrează înaintea ochilor sufletului găsește puterea de a merge înainte chiar și peste cele mai înalte valuri”, a subliniat părintele episcop vicar patriarhal.

Nu ne putem salva prin noi înșine

Preasfințitul Părinte Paisie Sinaitul a explicat și cum a scăpat Petru de înec: „În clipa în care începe să se scufunde, Petru nu încearcă să se salveze singur și nici nu își ascunde neputința. El rostește una dintre cele mai scurte și mai puternice rugăciuni din întreaga Scriptură: Doamne, scapă-mă!”

„Nu este o rugăciune împodobită cu multe cuvinte. Nu este o demonstrație de evlavie. Este strigătul sincer al omului care știe că fără Dumnezeu nu se poate salva.”

Sf. Ap. Petru a pornit pe apă spre Mântuitorul din iubire și din dorința de a fi cât mai aproape de El:

„Nu minunea îl atrage, ci Persoana lui Hristos. El nu dorește să dovedească ceva înaintea celorlalți apostoli, ci dorește să ajungă cât mai repede lângă Învățătorul său”.

Preasfințitul Părinte Paisie Sinaitul a rostit cuvântul de învățătură despre Potolirea furtunii la Liturghia pe care a oficiat-o la Catedrala Patriarhală. Din sobor au mai făcut parte Arhim. Clement Haralam, Mare Eclesiarh al Catedralei Patriarhale, și Protosinghelii Filaret Irofte și Serghie Pîrău, slujitori ai sfântului lăcaș.

Foto credit: Arhiva Basilica.ro / Raluca Ene