Revista „Binele de știut”: August 2026

Finalul verii și al anului bisericesc a fost marcat de sărbători importante și evenimente deosebite pentru comunitățile ortodoxe din țară, dar și din diaspora. De la Postul Adormirii Maicii Domnului și proclamarea locală a canonizării Sfintei Doamne Maria Brâncoveanu, până la procesiuni cu sfinte moaște și hramuri, luna august a adus numeroase momente de împreună-rugăciune.

În noul număr al revistei Binele de știut, vă invităm să descoperiți:

Articole dedicate sărbătorii Adormirii Maicii Domnului și proclamărilor locale ale unor sfinte femei;

Galerii foto de la evenimente importante;

Cele mai apreciate materiale grafice din luna august;

Noutăți din diaspora ortodoxă;

Și multe altele.

De ce o revistă bazată pe conținut deja publicat?

Revista Agenției de știri Basilica oferă o retrospectivă clară și coerentă a lunii trecute, reunind articole publicate pe site și pe social media. Deși este disponibilă doar în format digital, aspectul minimalist transformă lectura într-un moment de liniște într-o lume digitală agitată.

Nu uita că majoritatea paginilor includ un cod QR. În lipsa unui alt dispozitiv, poate fi folosit și linkul inserat direct peste imaginea codului.

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