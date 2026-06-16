Revista „Binele de știut”: Mai 2026

În luna mai 2026, Catedrala Patriarhală și Catedrala Națională și-au sărbătorit hramurile în aceeași zi. Luna a debutat cu cinstirea a doi sfinți care adună numeroși credincioși la mănăstirile din București unde se află sfintele lor moaște: Sfânta Matrona cea Oarbă și Sfântul Efrem cel Nou. În ultima zi a lunii, am prăznuit Pogorârea Sfântului Duh.

În noul număr al revistei Binele de știut, vă invităm să descoperiți:

Articole dedicate sărbătorii Înălțării Domnului și hramului istoric al Catedralei Patriarhale;

Galerii foto de la evenimente importante;

Cele mai apreciate materiale grafice din luna aprilie;

Noutăți din diaspora ortodoxă;

Și multe altele.

De ce o revistă bazată pe conținut deja publicat?

Revista Agenției de știri Basilica oferă o retrospectivă clară și coerentă a lunii trecute, reunind articole publicate pe site și pe social media. Deși este disponibilă doar în format digital, aspectul minimalist transformă lectura într-un moment de liniște într-o lume digitală agitată.

Nu uita că majoritatea paginilor includ un cod QR. În lipsa unui alt dispozitiv, poate fi folosit și linkul inserat direct peste imaginea codului.

Descarcă revista, în format PDF.