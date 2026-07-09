Revista „Binele de știut”: Iunie 2026

Luna iunie 2026 a debutat cu proclamarea locală a canonizării Sfintelor Cuvioase Filofteia și Elisabeta de la Mănăstirea Pasărea și s-a încheiat cu sărbătoarea Sfinților Apostoli Petru și Pavel. Între aceste repere, numeroși credincioși au participat la hramurile unor importante mănăstiri din țară și din diaspora. În paginile acestui număr al revistei Binele de știut găsești o sinteză a celor mai importante evenimente care au marcat luna iunie în viața Bisericii Ortodoxe Române.

În noul număr al revistei Binele de știut, vă invităm să descoperiți:

Articole dedicate proclamării locale a canonizării Sfintelor de la Pasărea și sărbătorii Sfinților Apostoli;

Galerii foto de la evenimente importante;

Cele mai apreciate materiale grafice din luna aprilie;

Noutăți din diaspora ortodoxă;

Și multe altele.

De ce o revistă bazată pe conținut deja publicat?

Revista Agenției de știri Basilica oferă o retrospectivă clară și coerentă a lunii trecute, reunind articole publicate pe site și pe social media. Deși este disponibilă doar în format digital, aspectul minimalist transformă lectura într-un moment de liniște într-o lume digitală agitată.

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