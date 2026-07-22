A fost lansat un volum aniversar dedicat Patriarhului Daniel: Un proiect surpriză

Volumul „Păstorul cel bun. Un volum aniversar dedicat Preafericitului Părinte Patriarh Daniel la împlinirea a 75 de ani de viață” a fost lansat miercuri la Centrul Cultural-Misionar „Familia” din Pantelimon, județul Ilfov.

Prezentarea volumului realizat la Editura Basilica a Patriarhiei Române a fost făcută de părintele Sorin-Vasile Tancău, consilier patriarhal și coordonatorul Editurilor Patriarhiei Române, care a descris lucrarea drept „un proiect surpriză, la care s-a lucrat în taină timp de șase luni”.

Mărturii inedite

Preotul a explicat că inițiativa i-a aparținut Preasfințitului Părinte Timotei Prahoveanul, Episcopul vicar al Arhiepiscopiei Bucureștilor, care a propus constituirea unui comitet editorial format împreună cu Episcopii vicari patriarhali Varlaam Ploieșteanul și Paisie Sinaitul.

Potrivit consilierului patriarhal, albumul cuprinde și mărturii inedite ale unor persoane apropiate Patriarhului Daniel, între care preoții Vasile Muntean, Ionel Popescu și Ioan Sauca, dar și un text semnat de istoricul și academicianul Ioan-Aurel Pop.

„Marele ierarh poartă astfel în sine unitatea pământului românesc, pe care o înțelege deopotrivă cu mintea și cu sufletul”, se regăsește în mărturia din volum a fostului președinte al Academiei Române.

Un dar oferit cu mare drag

Coordonatorul Editurilor Patriarhiei Române a precizat că lucrarea aduce numeroase fotografii și documente inedite și că editorii au urmărit să ofere un volum diferit de cele publicate la aniversările precedente. La finalul prezentării, părintele Sorin Tancău i-a oferit Patriarhului Daniel primul exemplar al volumului.

„Nădăjduiesc să primiți acest volum aniversar ca pe un dar pe care noi, cei din Administrația Patriarhală, împreună cu cei din Administrația Arhiepiscopiei Bucureștilor, vi-l oferim cu mare drag și cu nădejde de mântuire. Să trăiți întru mulți ani, Preafericirea Voastră!”.

Lansarea a avut loc cu ocazia aniversării zilei de naștere a Preafericitului Părinte Patriarh Daniel, în cadrul unei ședințe de lucru la Centrul Cultural-Misionar „Familia” din Pantelimon.

Foto credit: Ziarul Lumina / Luigi Ivanciu