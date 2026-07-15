Veșmântul Sf. Dimitrie cel Nou și cărticele cu acatistul lui au ajuns la Penitenciarele Ploiești și Târgșorul Nou

Racla cu un veșmânt care a acoperit moaștele Sf. Cuv. Dimitrie cel Nou, precum și numeroase cărticele cu acatistul lui au ajuns marți la Penitenciarul Ploiești și la Penitenciarul de Femei Ploiești-Târgșorul Nou.

La capelele celor două instituții de detenție prahovene a fost oficiată slujba Acatistului Sfântului Cuvios Dimitrie cel Nou, iar persoanele private de libertate și personalul penitenciarelor au primit, din partea Preafericitului Părinte Patriarh Daniel, câte un exemplar din acatistul sfântului.

Coordonatorul activității, părintele Ciprian Ioniță, consilier patriarhal la Sectorul Social-filantropic al Administrației Patriarhale, a dus veșmântul și darurile la cele două penitenciare, după ce o acțiune similară a avut loc luni și la penitenciarele Jilava și Rahova.

Inițiativa s-a desfășurat în colaborare cu Administrația Națională a Penitenciarelor, la activitățile de luni și marți participând și Părintele Cristian Antonescu, coordonatorul preoților din penitenciare.

Apreciere din partea instituțiilor

La Penitenciarul Ploiești, rugăciunea a fost oficiată în prezența directorului Penitenciarului Ploiești, comisar-șef de poliție penitenciară Doru Florin Coșman, iar distribuirea acatistelor s-a realizat cu ajutorul părintelui capelan Constantin Rădulescu.

„Au fost momente în care zidurile au părut mai puțin apăsătoare, iar speranța a găsit loc să pătrundă în inimile celor prezenți”, au transmis pe Facebook reprezentanții Penitenciarului Ploiești.

„Adresăm mulțumiri Patriarhului Bisericii Ortodoxe Române pentru sprijinul acordat!” au transmis și responsabilii de la Penitenciarul de Femei Ploiești – Târgșorul Nou.

7.000 de acatiste au fost distribuite în total în cele patru penitenciare din Arhiepiscopia Bucureștilor.

Luni, la Catedrala Patriarhală, a fost celebrată sărbătoarea Aducerii moaștelor Sf. Cuv. Dimitrie cel Nou la București.

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Foto credit: Facebook / Penitenciarul de Femei Ploiești – Târgșorul Nou