Cea mai vârstnică persoană din Balcani a trecut la Domnul: Paladia Noja din Cugir, jud. Alba, avea 111 ani

Supercentenara Paladia Noja, cea mai vârstnică persoană din Balcani, a trecut la cele veșnice, a anunțat miercuri primăria orașului Cugir din județul Alba.

Născută pe 20 iulie 1915, Paladia Noja a împlinit 111 ani cu două luni în urmă. S-a mutat la cele veșnice în 14 septembrie 2026.

„Traversând două războaie mondiale, doamna Paladia a lăsat în urmă o moștenire impresionantă, ce se întinde pe patru generații, bucurându-se până în ultimele clipe de îngrijirea devotată din partea întregii familii”, au anunțat reprezentanții autorităților locale.

„Ne exprimăm condoleanțele sincere pentru doamna Paladia Noja și suntem alături de familia îndoliată în aceste momente grele.”

„Transmitem un pios omagiu unei vieți excepționale care a devenit un reper de continuitate și tărie sufletească. Dumnezeu să o odihnească în pace și să-i păstreze amintirea veșnică!” au mai scris pe o rețea socială reprezentanții Primăriei Cugir.

Longevitate excepțională

Paladia Noja deținea statutul oficial de cea mai în vârstă persoană în viață din România, precum și certificarea de cea mai vârstnică persoană din regiunea balcanică, acordată de organizația internațională Gerontology Research Group (GRG).

În urma decesului acesteia, GRG faptul că cea vârstnică persoană din România rămâne Iosif Rus, un bărbat din județul Cluj, născut în 28 octombrie 1915.

O viață dăruită celor din jur

Paladia Noja, născută Bâldea, s-a născut în 20 iulie 1915 la Cugir, într-o familie cu cinci copii, informează reporterdealba.ro. Părinții săi au fost Petru și Maria Bâldea. În copilărie a muncit la câmp, a îngrijit animalele și și-a ajutat familia în gospodărie.

În 27 aprilie 1935, la 19 ani, s-a căsătorit cu Simion Noja, cu care a avut patru copii: Constantin, Ioan, Petru și Maria. Soțul i-a murit în 1989, la 81 de ani.

A urmat șase clase la școală și nu a avut niciodată un loc de muncă oficial. Dar cosea pentru familie și pentru oamenii din satele de munte din zona Cugirului, care uneori o răsplăteau cu produse – lapte, brânză, carne sau cartofi.

A continuat să folosească mașina de cusut și după ce trecuse de vârsta de 100 de ani. A muncit în grădină până aproape de această vârstă și, chiar în ziua în care a împlinit 100 de ani, a făcut pentru ultima dată cozonaci, potrivit grg-supercentenarians.org.

Presa locală mai informează că citea mult, mai ales cărți de la bibliotecă: istorie, geografie și literatură universală, având o preferință pentru Lev Tolstoi.

Familia a declarat în trecut că doamna Paladia a dus o viață cumpătată: nu a fumat, nu a consumat alcool și a mâncat în principal alimente pregătite în casă, legume din propria grădină și produse de la gospodari locali.

În 2024, Paladia Noja avea șapte nepoți și șase strănepoți.