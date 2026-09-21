Ziua mondială pentru combaterea bolii Alzheimer

Ziua Mondială Alzheimer este marcată anual în 21 septembrie pentru creșterea gradului de conștientizare asupra bolii și combaterea stigmatizării persoanelor afectate de demență.

Campania din acest an pune accent pe importanța diagnosticului precoce și pe accesul timpuriu la îngrijire și sprijin.

Ziua a fost instituită în 1994 de Alzheimer’s Disease International, iar luna septembrie este dedicată, la nivel internațional, informării și sensibilizării cu privire la demență.

Potrivit Organizației Mondiale a Sănătății, aproximativ 57 de milioane de persoane sufereau de demență la nivel mondial în 2021, iar boala Alzheimer reprezintă 60-70% dintre cazuri.

Afecțiunea influențează memoria, gândirea și capacitatea de desfășurare a activităților cotidiene. Printre semnele timpurii se numără uitarea unor informații recente, dezorientarea și dificultățile în găsirea cuvintelor sau realizarea unor sarcini obișnuite.

Diagnosticul precoce, în atenție și în România

Cu prilejul Zilei Mondiale Alzheimer, Asociația pentru Sănătatea Creierului, Societatea de Neurologie din România și Societatea Română Alzheimer organizează în 21 septembrie, între orele 17:30 și 20:00, o întâlnire online adresată publicului larg și jurnaliștilor.

Sub tema „De ce diagnosticul precoce schimbă viitorul”, specialiștii vor aborda prevenția, utilizarea biomarkerilor din sânge, opțiunile terapeutice, traseul pacientului și sprijinul necesar persoanelor care îi îngrijesc pe cei diagnosticați cu Alzheimer.

Tot în 21 septembrie, Alzheimer’s Disease International lansează Raportul Mondial Alzheimer 2026, dedicat noii etape a studiilor clinice pentru demență. Documentul analizează accesul la cercetare, participarea pacienților și perspectivele dezvoltării unor noi metode de diagnostic și tratament.