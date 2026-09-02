PS Veniamin, la începutul anului școlar: „Adevărata educație formează oameni liberi și responsabili”

Preasfințitul Părinte Veniamin, Episcopul Basarabiei de Sud, a transmis un mesaj la începutul anului școlar 2026–2027, adresat elevilor, studenților, părinților și cadrelor didactice. Ierarhul îi îndeamnă pe tineri să îmbine dobândirea cunoștințelor cu formarea caracterului și cultivarea credinței, subliniind că adevărata înțelepciune își are izvorul în Dumnezeu.

Episcopul Basarabiei de Sud amintește că școala nu este doar locul în care se acumulează informații, ci și spațiul în care se formează caractere, se descoperă valoarea prieteniei, a responsabilității și a respectului față de aproapele.

Adresându-se copiilor și tinerilor, ierarhul îi încurajează să învețe cu râvnă și să-și folosească darurile primite de la Dumnezeu în slujba binelui.

„Nu vă temeți de osteneală și nici de momentele în care drumul pare mai greu. Răbdarea, statornicia și munca cinstită vor rodi la vremea potrivită”, a evidențiat Preasfințitul Părinte Veniamin.

Totodată, Preasfinția Sa atrage atenția asupra provocărilor lumii digitale și îi îndeamnă pe tineri să manifeste discernământ în alegerea informațiilor și a valorilor pe care le urmează.

Părinții, prima școală a copilului

În mesajul adresat părinților, Episcopul Basarabiei de Sud subliniază că familia rămâne primul loc în care copiii învață credința, responsabilitatea și respectul față de ceilalți.

Ierarhul îi îndeamnă să fie alături de copiii lor nu doar în momentele de succes, ci și atunci când întâmpină dificultăți, amintind că valoarea unui copil nu se măsoară prin rezultate școlare, ci prin omul care devine.

Preasfințitul Părinte Veniamin le transmite un cuvânt de recunoștință profesorilor și tuturor celor implicați în educație, arătând că misiunea lor depășește transmiterea cunoștințelor și presupune formarea sufletească a noilor generații.

În încheiere, Episcopul Basarabiei de Sud se roagă ca noul an școlar să fie unul binecuvântat, iar școlile și universitățile să rămână locuri ale cunoașterii, dialogului, respectului și bunei împreună-viețuiri.