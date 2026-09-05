PS Varlaam Ploieșteanul a sfințit capela amenajată la Arestul Central al Direcției Generale de Poliție București

Preasfințitul Părinte Varlaam Ploieșteanul, Episcop vicar patriarhal, a sfințit sâmbătă capela amenajată la Arestul Central din cadrul Direcției Generale de Poliție a Municipiului București (DGPMB).

Din sobor au făcut marte: Arhim. Ciprian Grădinaru, eclesiarhul Paraclisului Catedralei Naționale; Părintele Ciprian Ion Ioniță, consilier patriarhal; Părintele Mihai Hau, consilier patriarhal onorific; Părintele Ionuț Bărbulescu, Protopopul Sectorului 4 al Capitalei, și Părintele Felix Iulian Radu, preot militar și slujitor al capelei Arestului Central al DGEPMB.

La eveniment au participat reprezentanți ai Ministerului Afacerilor Interne și ai Direcției Generale de Poliție a Municipiului București.

Prima capelă dintr-un sediu de arest preventiv

„Cu ajutorul Bunului Dumnezeu și cu binecuvântarea Preafericitului Părinte Patriarh Daniel, am săvârșit astăzi slujba de sfințire a acestui paraclis, care va reprezenta inima spirituală a Arestului Central al Capitalei și va constitui un loc ale cărui beneficii noi, oamenii, cu anevoie le putem cuantifica”, a spus Preasfințitul Părinte Varlaam Ploieșteanul la final.

„O felicit, în primul rând, pe doamna director general pentru această inițiativă de a avea un astfel de paraclis în incinta Arestului.”

Părintele episcop vicar patriarhal a amintit că Biserica Ortodoxă Română are o tradiție veche de a plasa preoți duhovnici în penitenciare și a subliniat că este pentru prima oară când este amenajată o capelă și într‑un arest preventiv: „Aici, în arestul preventiv, oamenii trec prin frământări sufletești și psihologice nemaiîntâlnite și, de aceea, un sprijin dumnezeiesc, un sprijin duhovnicesc, este de mare necesitate”.

„Atunci când ne aflăm la răscrucile vieții noastre, în momente de cumpănă, în momente hotărâtoare, decisive pentru viața noastră, prezența unui loc sfânt în care ne putem întâlni cu Dumnezeu, în rugăciune, în citirea Scripturilor, în meditație și în sfătuirea cu un preot duhovnic este de un folos extraordinar.”

Ierarhul a menționat că sfântul lăcaș va fi foarte important și pentru personalul Arestului Central al Capitalei.

Grijă pentru siguranța publică, dar și demnitatea umană

Ioana Dorobanțu, secretar general adjunct al Ministerului Afacerilor Interne și chestor‑șef de poliție, a vorbit despre importanța noului lăcaș de cult.

„Deschiderea acestui spațiu nu reprezintă doar împlinirea unui proiect administrativ sau instituțional. Ea exprimă, înainte de toate, grija pentru om, respectul pentru demnitatea sa și recunoașterea nevoii de sprijin spiritual, mai ales în momente de încercare și de profundă reflecție”, a spus reprezentanta instituției.

„Ministerul Afacerilor Interne are misiunea fundamentală de a apăra ordinea de drept, siguranța cetățenilor și respectarea legii. În exercitarea acestei responsabilități, rămâne totuși esențial ca fiecare acțiune instituțională să fie însoțită de respect pentru valorile umane, pentru drepturile fundamentale și pentru demnitatea fiecărei persoane.”

Distincții și diplome

La final, Preasfințitul Părinte Varlaam Ploieșteanul a oferit, din partea Preafericitului Părinte Patriarh Daniel, ordine celor care au sprijinit renovarea clădirii și amenajarea noului lăcaș de cult.

Ordinul „Sanctus Stephanus Magnus” pentru mireni i‑a fost acordat lui Bogdan Berechet, director general al Direcției Generale de Poliție a Municipiului București și chestor principal de poliție; Ordinul „Sfântul Ierarh Ioan Gură de Aur” a fost acordat lui Valentin Minoiu, chestor‑șef de poliție; Ordinul „Sfântul Ierarh Neofit Cretanul, Mitropolitul Țării Românești” i‑a fost acordat lui Cristian Stancu, iar Ordinul „Sfânta Doamnă Maria Brâncoveanu” i‑a fost acordat Elenei Casandra Nițulescu, directorul Serviciului Independent de Reținere și Arestare Preventivă.

Preasfințitul Părinte Varlaam Ploieșteanul și Arhim. Ciprian Grădinaru au primit din partea Direcției Generale de Poliție a Municipiului București diplome de recunoștință și apreciere.

Despre noua capelă

Lucrările de reabilitare a clădirii în care va funcționa paraclisul au fost ample: tratamente de consolidare a pereților, refacerea completă a instalațiilor, tâmplăriei și învelitorii acoperișului. Anul trecut, paraclisul a fost pictat și au fost achiziționate obiectele liturgice.

Capela Arestului Central DGPMB a fost pusă sub ocrotirea Sfântul Cuvios Moise Etiopianul și a Sfântului Cuvios Dimitrie cel Nou.

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