Asociația rezerviștilor MAI din Suceava a aniversat 35 de ani de activitate

Asociația Națională a Cadrelor Militare în Rezervă și în Retragere din Ministerul Afacerilor Interne – Filiala „Ștefăniță Vodă” Suceava a aniversat 35 de ani de activitate, printr-un eveniment desfășurat la Inspectoratul de Poliție Județean Suceava.

Evenimentul aniversar a avut loc în Sala de festivități a instituției și a reunit delegații ale sucursalelor rezerviștilor MAI din întreg județul, alături de reprezentanți ai autorităților civile și militare, ai mediului universitar și ai societății civile.

La manifestare au participat părintele Tiberiu Bardan, inspector eparhial pentru asistența religioasă în unitățile bugetare, și părintele militar Cosmin Chira, care au oficiat o slujbă de pomenire pentru cadrele Ministerului Afacerilor Interne trecute la cele veșnice.

În cadrul manifestării, președintele filialei județene, generalul-maior (r) Vasile Moțoc, i-a mulțumit Înaltpreasfințitului Părinte Calinic, pe care l-a descris drept „un apropiat statornic al organizației”, amintind că arhiepiscopul a fost prezent de-a lungul timpului la numeroase manifestări aniversare și comemorative ale filialei și a acordat rezerviștilor mai multe distincții eparhiale.

Un moment de respect și recunoștiință

La manifestare a participat și prefectul județului Suceava, Bogdan George Păstrăv, care a apreciat activitatea cadrelor militare în rezervă și în retragere.

„A fost un moment de respect și recunoștință dedicat celor care au slujit cu onoare, devotament și profesionalism Ministerul Afacerilor Interne, contribuind de-a lungul anilor la siguranța cetățenilor și la consolidarea instituțiilor statului”, a transmis prefectul printr-o postare pe pagina personală de Facebook.

După alocuțiunile invitaților, generalul-maior în rezervă Vasile Moțoc a subliniat că și-a dorit ca aniversarea „să depășească solemnitatea unei ședințe obișnuite și să devină un prilej de comuniune și recunoștință”. Totodată, a reafirmat că una dintre preocupările permanente ale filialei este apărarea drepturilor rezerviștilor și valorificarea experienței acestora în folosul societății.

La finalul evenimentului, participanții au primit în dar o icoană oferită de Înaltpreasfințitul Părinte Calinic, insigna jubiliară a asociației și volume semnate de membri ai filialei, ca semn al comuniunii și al aniversării celor 35 de ani de activitate.

Foto credit: Facebook / Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților