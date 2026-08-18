PS Timotei la hramul unicei mănăstiri din Portugalia: Trebuie să căutăm smerenia lui Hristos și a Maicii Domnului

Episcopul Timotei al Spaniei și Portugaliei, a slujit sâmbătă la Mănăstirea „Adormirea Maicii Domnului” din Aldeia de Santa Margarida, unicul așezământ monahal românesc din Portugalia. „Trebuie să căutăm smerenia lui Hristos și a Maicii Domnului”, a subliniat Preasfinția Sa.

Ierarhul a vorbit despre smerenia și ascultarea Maicii Domnului ca repere pentru viața creștină. De asemenea, a scos în evidență cinstirea Maicii Domnului cu felul în care creștinul se raportează la ceilalți.

„Gândul lui Hristos trebuie să fie și în noi: să nu facem nimic din duh de ceartă sau din slavă deșartă, ci cu smerenie, socotindu-l pe celălalt mai de cinste decât pe noi înșine și căutând binele lui”.

„Dacă vom pune în practică această învățătură a Mântuitorului, vom putea să ne apropiem mai mult de Dumnezeu, iar sufletele noastre se vor înfrumuseța de harul Sfântului Duh”, a spus Preasfinția Sa.

La final, maica stareță Gabriela Chirilă i-a mulțumit ierarhului pentru prezență și tuturor celor care au sprijinit organizarea hramului.

Mănăstirea „Adormirea Maicii Domnului” se află în localitatea Aldeia de Santa Margarida, în regiunea Castelo Branco. Așezământul monahal a fost sfințit în anul 2019.

Foto credit: Episcopia Spaniei și Portugaliei