PS Paisie Sinaitul: Dumnezeu nu renunță la promisiunea de mântuire, dar îi corectează pe cei care uită că via nu le aparține

„Dumnezeu nu renunță la promisiunea Sa de mântuire, dar corectează mereu pe cei care uită că via nu le aparține”, a subliniat duminică Episcopul vicar patriarhal Paisie Sinaitul la Paraclisul Catedralei Naționale.

Preasfinția Sa a arătat actualitatea învățăturilor duhovnicești din Pilda lucrătorilor răi cărora le-a fost încredințată via.

„Istoria și viața lumii contemporane ne arată, din păcate, cât de repede se pot extinde arbitrariul puterii, interesele egoiste, nedreptatea și violența. Omul care Îl înlătură pe Dumnezeu ajunge adesea un om însingurat și dezorientat, iar societatea alcătuită din oameni care se consideră singurii stăpâni ai lumii devine tot mai bolnavă și confuză”.

Episcopul vicar patriarhal a subliniat că pilda se încheie cu promisiunea Mântuitorului că via nu va fi distrusă, ci va fi încredințată altor lucrători.

„Stăpânul nu se desparte de ea, ci o încredințează altor lucrători, care îi vor da roadele la timpul cuvenit. Moartea Fiului nu va fi înfrângerea lui Dumnezeu. Piatra nesocotită de ziditori va ajunge în capul unghiului”.

Omul a fost lăsat liber

Preasfințitul Părinte Paisie Sinaitul remarcă faptul că, după ce via a fost sădită și pregătită, stăpânul a încredințat-o lucrătorilor și a plecat.

„Această plecare are un înțeles duhovnicesc important: ea vorbește despre libertatea pe care Dumnezeu o dăruiește omului. Stăpânul nu rămâne lângă lucrători ca să-i supravegheze clipă de clipă, ci le oferă încredere. Dumnezeu respectă libertatea noastră și ne lasă să alegem între credincioșie și necredincioșie, între a fi lucrători buni sau lucrători vicleni și răi”.

Libertatea oferită de Dumnezeu nu trebuie înțeleasă ca nepăsare din partea Lui: „Stăpânul nu uită de vie și nu renunță la ea. Periodic, trimite oameni ai săi pentru a vedea cum lucrează lucrătorii și dacă via aduce roadă. Plecarea stăpânului mai arată și îndelunga răbdare a lui Dumnezeu, Care nu îl pedepsește pe om imediat după săvârșirea păcatului, ci caută, prin diferite mijloace, să-l întoarcă din calea răului”.

Noi lucrăm, dar Dumnezeu desăvârșește

Episcopul vicar patriarhal Paisie Sinaitul a atras atenția că omul este dator să lucreze după voia lui Dumnezeu.

„Putem să ne punem toată puterea în slujirea Bisericii, în creșterea copiilor, în împlinirea vocației, în rugăciune și în fapta bună, însă nu putem produce prin propriile noastre puteri harul care face ca osteneala noastră să devină rod”.

Lucrătorii cei răi au uitat cui îi aparține via. Au confundat slujirea cu stăpânirea: „Și poate că aceasta este una dintre cele mai subtile ispite ale omului religios: să lucreze în via lui Dumnezeu atât de mult, încât, încetul cu încetul, să ajungă să creadă că via este a lui. Să slujească Biserica, dar să uite că Biserica este a lui Hristos; să primească o familie, dar să uite că oamenii pe care îi iubește sunt daruri ale lui Dumnezeu; să primească autoritate și să uite că autoritatea creștină este slujire”.

Imaginea viței de vie a fost reluată de Mântuitorul Iisus Hristos la Cina cea de Taină: „Eu sunt vița cea adevărată și Tatăl Meu este lucrătorul. Orice mlădiță care nu aduce roadă întru Mine, El o taie; și orice mlădiță care aduce roadă, El o curățește, ca mai multă roadă să aducă” (Ioan, 15, 1-2).

„Aici se află și chemarea noastră. Dumnezeu ne-a încredințat via Sa. Nu ne cere doar să o păzim și nici doar să ne numim creștini, ci să aducem roadă: roadă de credință vie, de iubire, de iertare, de sfințenie, de fapte bune și de pocăință adevărată”, a spus ierarhul.

La finalul predicii, Preasfințitul Părinte Paisie Sinaitul i-a îndemnat pe credincioși să fie lucrători buni și să aducă roadă din lucrarea care le-a fost încredințată.

„Să ne ajute Dumnezeu ca, lucrând cu smerenie în via pe care El ne-a încredințat-o, să rămânem uniți cu Hristos, să aducem roadă multă și să ne facem părtași vieții celei veșnice”.

Foto credit: Paraclisul Catedralei Naționale