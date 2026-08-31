Îndemnul PS Ioan Casian pentru noul an bisericesc: Să facem din acest nou început un timp al împăcării și al armoniei

„Să facem din acest nou început un timp al împăcării și al armoniei. Să ne iertăm unii pe alții, să ne apropiem de cei pe care i-am uitat, să întindem mâna celui aflat în nevoie și să redescoperim bucuria de a face binele fără a aștepta răsplată”, a îndemnat Episcopul Ioan Casian al Canadei pentru noul an bisericesc, care va începe marți, 1 septembrie.

Preasfinția Sa a oferit o serie de îndemnuri către clerici și credincioși, pornind de la cuvintele Sfântului Apostol Pavel din Epistola către Timotei: „Eu te îndemn stăruitor în fața lui Dumnezeu și a lui Iisus Hristos; propovăduiește cuvântul cu timp și fără timp. Tu fii treaz în toate, suferă răul, fă lucru de evanghelist, slujba ta fă-o deplin!”. (2 Timotei 4, 1-2, 5)

Episcopul Canadei a subliniat că fiecare început ne amintește că Dumnezeu ne dăruiește timp pentru îndreptare, pentru creștere duhovnicească, pentru lucrarea binelui și pentru unirea cu El.

„Biserica își începe din nou drumul unei alte perioade liturgice, nu ca pe o simplă schimbare de calendar, ci ca pe o nouă ocazie de a ne apropia de Dumnezeu, de a ne înnoi viața și de a redescoperi frumusețea și adevărul chemării noastre creștine”.

Îndemn către clerici

Preasfinția Sa i-a îndemnat pe clerici să fie slujitori ai Evangheliei nu doar prin cuvânt, ci și prin viața lor.

„Într-o lume în care glasuri multe încearcă să spună omului ce să creadă și cum să trăiască, slujitorul altarului este chemat să păstreze limpede și viu glasul Evangheliei”.

„Slujitorul altarului este chemat să fie aproape de omul care se bucură, dar mai ales de cel care plânge; aproape de cel puternic, dar și de cel căzut; să fie o prezență care vindecă, unește și întărește”, a adăugat Episcopul Canadei.

Preasfinția Sa a subliniat că îndemnul de a sluji Cuvântul lui Dumnezeu se adresează și credincioșilor: „Familia, locul de muncă, școala, comunitatea și toate întâlnirile noastre cu semenii pot deveni locuri în care iubirea lui Hristos este făcută cunoscută”.

„La început de drum, să-I cerem lui Dumnezeu să ne dăruiască credință statornică, inimă curată, putere în încercări, înțelepciune în cuvânt și bucuria slujirii. Să ne ajute să fim lumină acolo unde este întuneric, pace acolo unde este tulburare, nădejde acolo unde este deznădejde și iubire acolo unde oamenii au uitat să se iubească”, a conchis Episcopul Ioan Casian al Canadei.

Foto credit: Facebook / Episcopia Canadei