Biserica este comunitatea credincioșilor în care locuiește lucrarea lui Dumnezeu: Nouă etapă la Parohia Gatineau

„Ce înseamnă, așadar, Biserica? Este comunitatea credincioșilor în care locuiește lucrarea lui Dumnezeu și harul Lui, în care se reflectă Sfânta Treime”, a spus Preasfințitul Părinte Ioan Casian, Episcopul Canadei, sâmbătă, la hramul Parohiei Gatineau din Québec, Canada.

Momentul a marcat încheierea unei importante etape din istoria parohiei: achitarea integrală a ipotecii bisericii.

O nouă etapă în efortul de ctitorire

În contextul hramului și al cinstirii ctitorilor și binefăcătorilor, ierarhul a vorbit și despre adevăratul înțeles al Bisericii. Lăcașul de cult nu este doar o zidire materială, ci locul în care comunitatea credincioșilor se adună și în care se lucrează harul lui Dumnezeu.

„Sfântul Apostol Pavel, atunci când vorbește despre Biserică, vorbește despre comunitatea cea vie”, a amintit Preasfinția Sa.

Încheierea obligațiilor financiare legate de biserică nu marchează însă sfârșitul lucrării de ctitorire. Cu prilejul hramului a fost lansată oficial Faza a II-a de Ctitorire – Împodobirea Bisericii, sub îndemnul: „Astăzi zidim în credință. Mâine împodobim pentru generații.”

Noua etapă urmărește continuarea lucrării începute de generațiile de ctitori și binefăcători și pregătirea lăcașului de cult pentru generațiile care vor urma.

Despre Maica Domnului

Părintele episcop a vorbit în omilia sa despre rolul Maicii Domnului în iconomia mântuirii și în apropierea omului de Hristos: „Fecioara Maria, ca rezultat al lucrării neamului omenesc, este rodul unei rugăciuni și al unei jertfe de-a lungul generațiilor”, a amintit ierarhul.

„Anul bisericesc este încadrat de două sărbători ale Maicii Domnului. De ce? Aș spune că aceasta se întâmplă pentru că ea este cea care ne introduce – sau ne-a introdus deja, prin umanitatea pe care Mântuitorul Hristos a luat-o din ea – în apropierea Fiului său.”

Răspunsul omului la chemarea lui Dumnezeu

Tâlcuind Evanghelia despre cei chemați la nunta fiului de împărat, Episcopul Ortodox Român al Canadei a arătat că venirea la biserică reprezintă, înainte de toate, răspunsul omului la chemarea lui Dumnezeu și dorința de a intra în comuniune cu El.

„Primul și cel dintâi scop pentru care venim la biserică este să-I vorbim lui Dumnezeu și să ne întâlnim cu El. În Biserică, ne întâlnim cu Dumnezeu”, a subliniat ierarhul.

Această întâlnire cu Dumnezeu se împlinește în mod deplin în Sfânta Liturghie și în Sfânta Euharistie, prin care credincioșii primesc posibilitatea de a rămâne în comuniune cu Hristos.

Pledoarie pentru valorile familiei

La finalul cuvântului de învățătură, Episcopul Canadei i-a îndemnat pe credincioși să acorde o atenție deosebită familiei și transmiterii credinței către copii și către generațiile următoare.

„Vă îndemn să le vorbiți copiilor, să le vorbiți celor pe care îi cunoașteți despre importanța familiei, despre bucuria de a putea întemeia o familie, pentru că aceasta este binecuvântată de Dumnezeu, mai ales atunci când se binecuvintează în Biserică”, a spus Preasfinția Sa.

După Liturghie, Episcopul Canadei a înmânat principalilor ctitori și binefăcători ai bisericii diplome și distincții, în semn de recunoștință pentru contribuția, jertfa și statornicia cu care au sprijinit zidirea și dezvoltarea comunității parohiale.