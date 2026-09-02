Episcopul Benedict a sfințit biserica dintr-o localitate atestată documentar în urmă cu peste șapte secole

Episcopul Benedict al Sălajului a sfințit duminică Biserica „Adormirea Maicii Domnului” din localitatea Mineu, atestată documentar pentru prima dată în secolul al 13-lea.

Viața bisericească a comunității este legată de vechea biserică de lemn ridicată în secolul al 17-lea, care a fost ulterior demolată, o parte din materialul lemnos fiind folosit la construirea actualului lăcaș de cult din piatră, finalizat în anul 1938.

Slujba de sfințire a avut loc la finalul lucrărilor de reabilitare și modernizare desfășurate la lăcașul de cult în ultimii patru ani.

Responsabilitatea față de creație

Preasfințitul Părinte Benedict a vorbit despre responsabilitatea omului în lumea încredințată de Dumnezeu și despre valoarea muncii făcute cu seriozitate, dăruire și răbdare.

„Lumea aceasta e a lui Dumnezeu. Oricât am vrea noi să ne punem hotarul, să ne extindem proprietățile, murim și tot ale lui Dumnezeu rămân toate. Nimeni, nici măcar cel mai bogat om din lumea aceasta, nu este proprietar, ci este doar administrator”.

Episcopul Sălajului i-a îndemnat pe credincioși să se raporteze la muncă din perspectiva Evangheliei.

„Noi suntem angajați sau, haideți să spunem, administratori, dar nu suntem proprietari. Dumnezeu ne-a pus acolo ca să lucrăm și să dăm roade, să se vadă că El ne dă daruri și noi le transformăm în roade”.

La finalul slujbei, părintele paroh Cătălin-Ionuț Noje a fost hirotesit iconom, iar Mărieș Grigore, primarul comunei Sălățig, și Rusz Ioan, prim-epitropul Parohiei Mineu, au primit Gramata Episcopală pentru ctitori. Membrilor Consiliului parohial le-a fost oferită o diplomă de apreciere.