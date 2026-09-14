Acad. Ioan Aurel Pop a susținut o conferință la Zalău despre istoria și memoria victimelor de la Ip și Treznea

Academicianul Ioan-Aurel Pop a susținut vineri la Zalău, Conferința „Războiul cu istoria”, dedicată reflecției asupra modului în care trecutul este cunoscut și transmis, cu prilejul comemorării victimelor masacrelor de la Ip și Treznea.

Activitatea s-a desfășurat la Casa de Cultură a Sindicatelor și face parte din programul „File de istorie din Țara Silvaniei”, inițiativă prin care sunt aduse în atenția publicului momente importante din istoria locală și națională.

Manifestarea a fost organizată de Episcopia Sălajului și Consiliul Județean Sălaj pentru a marca 86 de ani de la tragicul eveniment de la Ip și Treznea.

„Proiectul File de istorie din Țara Silvaniei își propune cunoașterea, asumarea și cultivarea memoriei istorice, ca fundament al identității și unității noastre”, au transmis reprezentanții Consiliului Județean Sălaj într-o postare pe pagina de Facebook.

Responsabilitatea față de trecut

La manifestarea comemorativă a participat Episcopul Benedict al Sălajului, alături de reprezentanți ai autorităților locale și județene, cadre didactice, elevi și membri ai comunității. În deschidere, Preasfinția Sa a evidențiat importanța unei raportări asumate la istorie.

Prelegerea academicianului Ioan-Aurel Pop a urmărit modul în care trecutul este interpretat în societatea contemporană. Istoricul a atras atenția asupra riscului ca evenimentele și personalitățile trecutului să fie judecate exclusiv prin criteriile prezentului, fără respectarea contextului în care acestea s-au desfășurat.

Programul a cuprins și un moment artistic susținut de profesorul Ionuț Dârjan, dirijor al Ansamblului profesionist „Porolissum”, acompaniat de Iuliu Stoica. Cei doi au interpretat „Dor de România”, un colaj de cântece tradiționale românești.

Biblioteca Județeană „I. S. Bădescu” Sălaj a pregătit o expoziție de carte cu volume semnate de acad. Ioan-Aurel Pop, lucrări despre istoria Transilvaniei și documente referitoare la evenimentele din toamna anului 1940.

În semn de apreciere pentru activitatea sa științifică și pentru contribuția la cercetarea și valorificarea istoriei românilor, Preasfințitul Părinte Benedict i-a acordat academicianului Ordinul eparhial „Crux Porolissensis”.

Două masacre din toamna anului 1940

Masacrul de la Treznea a avut loc în 9 septembrie 1940, la câteva zile după intrarea trupelor ungare hothyste în nordul Transilvaniei.

Atunci au fost 86 de români și-au găsit sfârșitul, între victime numărându-se copii, femei, bărbați și vârstnici.

În noaptea de 13 spre 14 septembrie 1940, un alt masacru a avut loc la Ip, unde 157 de români au fost uciși. Familii întregi au căzut victime violențelor, inclusiv copii.

Cele două tragedii au rămas repere ale memoriei istorice din Sălaj, fiind comemorate anual prin manifestări civile și religioase.