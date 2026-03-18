Georgia: Sfântul Sinod se întrunește pentru a stabili detaliile funeraliilor Patriarhului Ilia

Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Georgiene se va întruni în ședință miercuri, 18 martie, de la ora locală 14.00 pentru a stabili detaliile legate de funeraliile Patriarhului Ilia.

„Sinodul se va întruni la ora 14:00, ora locală, conform tradiției bisericești și va delibera asupra diferitelor proceduri legate de înmormântarea Patriarhului. După ședință, rămășițele pământești ale Patriarhului vor fi transferate la Catedrala Sfânta Treime, cunoscută sub numele de Catedrala Sameba, toate detaliile suplimentare urmând să fie făcute publice odată ce Sinodul își va lua deciziile”, a declarat preotul Andria Jaghmaidze, șeful biroului de presă al Patriarhiei Georgiene.

Potrivit Serviciului de Relații Publice al Patriarhiei Georgiei, după încheierea ședinței Sfântului Sinod, trupul neînsuflețit al Patriarhului-Catolicos Ilia al II-lea va fi transferat în procesiune la Catedrala Patriarhală Sfânta Treime din Tbilisi. Procesiunea va începe la ora 16.00.

Preafericitul Părinte Ilia al II-lea, Arhiepiscop de Mtskheta și Tbilisi, Mitropolit de Bozvinti și Tskum-Abkhazia și Patriarhul-Catolicos al Întregii Georgii, a trecut la Domnul marți seară, 17 martie 2026, la vârsta de 93 de ani.

Autoritățile georgiene au declarat doliu național, iar drapelurile de stat vor fi coborâte în bernă pe toate clădirile administrative din întreaga țară.

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Foto credit: sazu.ge