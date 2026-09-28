Preotul Nicu Moldoveanu, compozitor, dirijor și muzicolog bizantinist, a trecut la cele veșnice

Preotul profesor Nicu Moldoveanu a trecut la cele veșnice, duminică, 27 septembrie 2026, la vârsta de 85 de ani.

Preot, profesor, compozitor, dirijor și muzicolog bizantinist, părintele Nicu Moldoveanu s-a născut în data de 20 octombrie 1940 în comuna Brătianu, astăzi Scânteia, din județul Ialomița, într-o familie cu 11 copii. Din copilărie a deprins abecedarul credinței și tot de mic a descoperit pasiunea pentru cântarea la strană, de care nu s-a mai despărțit niciodată.

Discipol și succesor la catedră al profesorului Nicolae Lungu, a devenit lector, conferențiar și profesor la catedra de muzică bisericească a Facultății de Teologie Ortodoxă din București.

A efectuat cursuri dirijorale și de compoziție muzicală la Academia de Muzică și Arte Reprezentative din Viena. A susținut numeroase concerte, a tipărit cărți de cântări bisericești necesare stranei, antologii corale pentru coruri bărbătești și mixte.

Munca sa de cercetare s-a concretizat în publicarea a numeroase studii și volume de muzicologie bizantină, ediții critice, dicționare, volume monografice și volume de poezii religioase.

Crucea Patriarhală

În anul 2020, la împlinirea vârstei de 80 de ani, Preafericitul Părinte Patriarh Daniel i-a acordat Crucea Patriarhală părintelui Nicu Moldoveanu. Cu aceeași ocazie, a fost lansat volumul „Pr. prof. univ. dr. Nicu Moldoveanu: o viaţă închinată slujirii lui Dumnezeu – Omagiu la împlinirea a 80 de ani de viaţă”.

De asemenea, în anul 2010, prof. univ. dr. Vasile Stanciu şi părintele lector. univ. dr. Stelian Ionaşcu i-au dedicat părintelui profesor Nicu Moldoveanu un volum omagial.