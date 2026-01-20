Principesa Irina a Greciei și Danemarcei, verișoară a Regelui Mihai I, a fost înmormântată la Atena

Principesa Irina a Greciei și Danemarcei, verișoară primară a Regelui Mihai I al României, a fost condusă luni pe ultimul drum pământesc la Atena, informează Agerpres.

Funeraliile Principesa Irina a Greciei și Danemarcei au avut loc la Catedrala Mitropolitană din Atena, în prezența membrilor Familiei Regale a Greciei, alături de reprezentanți ai Caselor Regale din Spania, Marea Britanie, România, Bulgaria, Bavaria și Serbia.

Familia Regală a României a fost reprezentată de Alteța Sa Regală Principesa Sofia. După slujba de înmormântare, ceremonia de înhumare a avut loc la Cimitirul Regal de la Tatoi, în prezența familiei și a invitaților regali, iar ziua s-a încheiat cu parastasul rânduit de Familia Regală a Greciei.

Cu acest prilej, Sanctitatea Sa Bartolomeu I, Patriarhul Ecumenic, a transmis o scrisoare de condoleanțe adresată Alteței Sale Regale Principelui Moștenitor Pavlos (Familia Regală a Greciei), exprimând compasiunea și rugăciunea pentru odihna sufletului Principesei Irina.

La slujba de înmormântare, Sanctitatea Sa a fost reprezentată de Înaltpreasfințitul Părinte Bessarion, Mitropolitul Spaniei și Portugaliei (Patriarhia Ecumenică).

Principesa Irina

Principesa Irina a Greciei și Danemarcei, născută în 11 mai 1942 în Cape Town, în perioada exilului Familiei Regale a Greciei, a fost fiica Regelui Pavlos și a Reginei Frederica și sora Regelui Constantin al II-lea și a Reginei Sofia a Spaniei. Alteța Sa a fost verișoară primară cu Regele Mihai I, păstrând de-a lungul vieții o legătură apropiată cu Familia Regală a României.

Personalitate discretă și profundă, Principesa Irina a fost cunoscută pentru dragostea sa față de muzică, pe care o numea „una dintre fețele lui Dumnezeu”, dar și pentru activitatea filantropică desfășurată timp de decenii.

A fost fondatoarea organizației umanitare World in Harmony / Mundo en Armonía, prin care a sprijinit proiecte educaționale, medicale și sociale în Europa, Africa și Asia, fiind numită adesea „prințesa săracilor”.

De-a lungul vieții, a fost implicată activ în promovarea dialogului cultural și religios, a susținut educația tinerilor și a acordat o atenție specială ajutorării celor vulnerabili.

Foto credit: Familia Regală a Greciei