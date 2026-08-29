Procesiune pe străzile Alexandriei: Cerem ocrotirea lui Dumnezeu și a sfinților pentru noi și pentru așezările în care trăim

Municipiul Alexandria a găzduit sâmbătă seară o procesiune cu moaștele Sfinților Ierarhi Vasile cel Mare și Alexandru, Patriarhul Constantinopolului, și ale Sfintei Mironosițe Maria Magdalena.

Alaiul de clerici și credincioși a fost condus de Episcopul Galaction al Alexandriei și Teleormanului, împreună cu Preasfințitul Părinte Nicodim de Skopelos, Episcop vicar al Mitropoliei de Halkida, Istiaia si Sporadele de Nord (Biserica Ortodoxă a Greciei)

Ierarhul din Grecia a adus în țara noastră pentru câteva zile mâna dreaptă a Sfântului Vasile cel Mare.

Episcopul Alexandriei și Teleormanului a amintit că tradiția acestei procesiuni a fost reluată după anul 1990.

„Am săvârșit, după o veche rânduială a Bisericii noastre, reînnodată după anul 1990, această procesiune organizată de fiecare dată cu prilejul unor mari sărbători, în care, prin purtarea în procesiunea icoanelor sfinte, a Sfintelor moaște, cerem ocrotirea Preabunului Dumnezeu și a Sfinților pentru noi și pentru așezările noastre, orașe și sate”.

Preasfințitul Părinte Galaction a subliniat că Sfinții Vasile cel Mare și Alexandru s-au impus în istoria Bisericii noastre în chip deosebit prin apărarea dreptei credințe și prin povățuirea poporului credincios.

Să păstrăm dreapta credință

Ierarhul i-a îndemnat pe credincioși să păstreze credința și să fie consecvenți în împlinirea faptelor bune.

„Mulțumim tuturor celor care ați fost în seara aceasta împreună cu noi la această procesiune și rugăm pe Preabunul Dumnezeu ca pentru rugăciunile Sfinților Ierarhii, Alexandru și Vasile cel Mare, să ajute tuturor, întru toate cele de folos, vieții acesteia pământești și mântuirii sufletești”.

La final, Preasfințitul Părinte Galaction le-a mulțumit tuturor instituțiilor locale și de ordine publică implicate în buna desfășurare a procesiunii.

Sărbătoare în Alexandria

Prăznuirea Sfântului Ierarh Alexandru are o însemnătate aparte pentru orașul Alexandria, deoarece este ocrotitorul municipiului și al Catedralei Episcopale din oraș.

Lăcașul de cult păstrează în patrimoniul său fragmente din cinstitele moaște ale Sfântului Ierarh Alexandru, Patriarhul Constantinopolului.

Cinstitele moaște ale Sfântului Vasile cel Mare vor rămâne spre închinare în Alexandria până în data de 1 septembrie, după care vor fi duse la Mănăstirea Pantocrator din Drăgănești-Vlașca, unde vor rămâne până miercuri, 2 septembrie, la miezul nopții.

Mai multe fotografii de la procesiune vor fi disponibile în secțiunea foto.

Foto credit: Basilica.ro / Mircea Florescu