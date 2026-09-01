Patriarhul Daniel transmite felicitări la trei decenii de la înființarea Episcopiei Alexandriei și Teleormanului

Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a transmis marți un mesaj de felicitare Episcopului Galaction la aniversarea a trei decenii de la întronizarea sa și tot atât de la înființarea Episcopiei Alexandriei și Teleormanului.

Părintele Patriarh Daniel a subliniat că „această aniversare este, înainte de toate, un prilej de mulțumire adusă Preasfintei Treimi pentru toate binefacerile revărsate asupra Episcopiei Alexandriei și Teleormanului, asupra chiriarhului ei, clericilor, cinului monahal și credincioşilor mireni ai acestei eparhii în cele trei decenii de existență”.

Preafericirea Sa a arătat că aducerea moaștelor Sfântului Vasile cel Mare la Alexandria cu ocazia aniversării constituie un prilej de întărire în credință.

Mesajul Patriarhului României a fost prezentat de Mitropolitul Teofan al Moldovei și Bucovinei.

Mesajul integral:

Binecuvântări şi felicitări la o mare sărbătoare

Anul acesta, 2026, în data de 1 septembrie, Episcopia Alexandriei și Teleormanului trăiește o dublă sărbătoare: împlinirea a 30 de ani de la înfiinţarea Episcopiei şi tot aţâţia ani de la întronizarea Preasfințitului Părinte Galaction ca Episcop al acestei eparhii.

Această aniversare este, înainte de toate, un prilej de mulțumire adusă Preasfintei Treimi pentru toate binefacerile revărsate asupra Episcopiei Alexandriei și Teleormanului, asupra chiriarhului ei, clericilor, cinului monahal și credincioşilor mireni ai acestei eparhii în cele trei decenii de existență.

De la înființare și până în prezent, Episcopia Alexandriei și Teleormanului s-a dezvoltat constant atât din punct de vedere administrativ, cât și pastoral-misionar. Sub păstorirea Preasfințitului Părinte Galaction au fost revitalizate sau înființate mănăstiri, au fost construite și restaurate biserici, a fost consolidată activitatea social-filantropică și educațională, iar proiectele Patriarhiei Române dedicate copiilor și tinerilor, precum „Hristos împărtășit copiilor” și „Alege Școala!”, au contribuit la întărirea legăturii dintre Biserică și comunitate.

Prin întreaga sa activitate, Episcopia Alexandriei și Teleormanului a devenit un important centru de viață duhovnicească, culturală și misionară, contribuind la păstrarea și promovarea credinței ortodoxe și a valorilor românești în județul Teleorman.

Aniversarea din acest an a Episcopiei Alexandriei și Teleormanului este încununată de un deosebit dar duhovnicesc: aducerea spre închinare, în perioada 28 august – 2 septembrie, a cinstitei mâini a Sfântului Vasile cel Mare, din Atena, prin bunăvoința Bisericii Ortodoxe a Greciei și prin osteneala Preasfințitului Părinte Nicodim, Episcop vicar al Mitropoliei de Halkida. Prezența acestei sfinte relicve în mijlocul credincioșilor mireni constituie un prilej de întărire în credință, de înnoire duhovnicească și de sporire a evlaviei față de unul dintre cei mai mari Părinți și dascăli ai Bisericii lui Hristos.

Acest eveniment duhovnicesc are o semnificație aparte în contextul în care anul 2026 a fost proclamat de Patriarhia Română drept „Anul omagial al pastorației familiei creștine”. Familia Sfântului Vasile cel Mare rămâne una dintre cele mai luminoase mărturii ale istoriei creștinismului despre faptul că sfințenia se cultivă în familie și că iubirea față de Hristos, trăită în comuniune, rodește generații de sfinți.

Bunicii săi, părinții săi, frații și sora sa au strălucit prin credință și viață sfântă, arătând că familia creștină este primul loc al educației religioase, al formării caracterului și al cultivării iubirii jertfelnice. Nu întâmplător, această familie binecuvântată este reprezentată în icoana Anului omagial 2026 din Patriarhia Română, ca model de viață creștină pentru familiile de astăzi.

De aceea, pelerinajul închinătorilor la cinstita mână a Sfântului Vasile cel Mare constituie nu numai un act de evlavie, ci și o chemare la reînnoirea vieții familiale în lumina Evangheliei lui Hristos. În societatea contemporană, marcată adesea de individualism și fragilitatea legăturilor dintre oameni, familia Sfântului Vasile cel Mare ne arată că unitatea, rugăciunea, educația creștină și iubirea milostivă sunt temelia unei familii binecuvântate și izvorul unei societăți sănătoase.

Totodată, sărbătoarea hramului Catedralei Episcopale din Alexandria, închinată Sfântului Ierarh Alexandru, mărturisitor al dreptei credințe și apărător al unităţii Bisericii, are anul acesta o solemnitate deosebită prin împletirea bucuriei hramului cu aniversarea eparhiei și cu prezența sfintelor moaște. Astfel, clerul, cinul monahal și credincioșii mireni sunt chemați să trăiască mai intens comuniunea liturgică și să sporească în credință, nădejde și iubire, urmând exemplul marilor ierarhi ai Bisericii lui Hristos.

Ne rugăm Domnului nostru Iisus Hristos, Arhiereul Cel Veșnic, ca, pentru rugăciunile Sfântului Ierarh Alexandru, ale Sfântului Ierarh Vasile cel Mare și ale tuturor sfinților, să dăruiască Preasfințitului Părinte Galaction sănătate, pace, putere și ajutor în continuarea slujirii arhierești, iar clerului, cinului monahal și credincioșilor mireni ai Episcopiei Alexandriei și Teleormanului să le înmulțească darurile Sale cele bogate, spre binele Bisericii și al poporului român dreptcredincios.

Întru mulţi şi fericiți ani, Preasfinţia Voastră!

Cu părintească binecuvântare şi frățească dragoste în Hristos,

† Daniel

Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române