Episcopul Galaction aniversează trei decenii de arhierie

Preasfințitul Părinte Galaction aniversează marți trei decenii de arhierie și de la întronizarea ca Episcop al Alexandriei și Teleormanului.

Născut în data de 17 mai 1953, în satul Constantin Brâncoveanu, județul Ialomița, a primit la botez numele Gheorghe.

Studiile teologice și viața monahală

După absolvirea școlii generale din satul natal și a Liceului Teoretic din Slobozia, a urmat, între 1972 și 1976, cursurile Seminarului Teologic Liceal Ortodox din București.

În 1976 a intrat în obștea Schitului Crasna, din județul Prahova, unde a primit tunderea în monahism în ziua de 6 noiembrie 1977, primind numele Galaction.

În același timp, și-a continuat pregătirea teologică la Institutul Teologic de Grad Universitar din București, pe care l-a absolvit în 1981.

A fost hirotonit diacon în octombrie 1978 de către Episcopul vicar patriarhal Antonie Ploieșteanul, iar în 2 noiembrie 1978 a fost hirotonit ieromonah de Preasfințitului Părinte Roman Ialomițeanul, la Catedrala Patriarhală din București.

În data de 1 aprilie 1980 a fost ales stareț al Schitului Crasna, iar trei ani mai târziu a primit rangul de protosinghel.

Trei decenii de slujire arhierească

În perioada octombrie 1985 – martie 1986, viitorul ierarh a urmat cursuri la Institutul Ecumenic de la Bossey, în Elveția, completându-și formarea teologică printr-o experiență academică internațională.

În data de 1 noiembrie 1990 a fost numit exarh al mănăstirilor din Arhiepiscopia Bucureștilor.

În ziua de 4 iulie 1996, Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române l-a ales ierarh pentru nou înființata Episcopie a Alexandriei și Teleormanului. Hirotonia a avut loc în 1 septembrie 1996, la Catedrala „Sfântul Alexandru” din Alexandria, fiind oficiată de Preafericitul Părinte Patriarh Teoctist.

În cele trei decenii ca ierarh, Preasfințitul Părinte Galaction a desfășurat o activitate pastorală și administrativă în cadrul eparhiei, implicându-se în viața parohiilor și mănăstirilor eparhiei, în susținerea activităților liturgice, culturale și social-filantropice.