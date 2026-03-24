Presa internațională despre decesul și funeraliile Patriarhului Ilia al II-lea: Prieten, părinte și lider

Presa internațională a relatat pe larg atât decesul, cât și funeraliile Patriarhului Ilia al II-lea al Georgiei, evidențiind participarea impresionantă a credincioșilor, amploarea ceremoniilor religioase și semnificația momentului pentru Biserica Ortodoxă și societatea georgiană.

Anunțul privind decesul Întâistătătorului Bisericii Georgiei a fost preluat de mai multe publicații internaționale, precum Reuters, Associated Press, Euronews, LeFigaro și Washington Post.

New York Times a dedicat un material amplu legat de viața și moștenirea Preafericirii Sale: „Fiind patriarhul cu cea mai lungă slujire din istoria Bisericii Ortodoxe Georgiene, una dintre cele mai vechi instituții creștine din lume, Patriarhul Ilia al II-lea a transformat Biserica în cea mai rezistentă și respectată instituție a țării”, se arată în articol.

Publicația americană a relatat principalele realizări ale Întâistătătorului Bisericii Georgiei, printre care renașterea vieții religioase sub stăpânire sovietică, susținerea mișcării de independență a statului georgian și botezarea a peste 50.000 de copii, care a dus la o creștere a natalității în statul din zona Munților Caucaz.

Participare numeroasă

Slujba de înmormântare a Patriarhului Georgiei a fost preluată de mai multe publicații internaționale. Reuters a remarcat că „mulțimi mari de creștini ortodocși s-au adunat în centrul capitalei georgiene pentru a-l plânge pe Ilia al II-lea, liderul spiritual care a condus Biserica de-a lungul a aproape o jumătate de secol din istoria adesea tumultoasă a Georgiei”.

Agenția de știri a luat un interviu unei participante la funeralii, care a spus despre Patriarhul Georgiei că „a fost ca un prieten, părinte și lider. Acesta este sfârșitul unei ere”.

Potrivit AFP, moartea Patriarhului Ilia al II-lea a dus la incertitudini cu privire la viitoarea direcție a Bisericii Georgiei și la modul în care instituția se va raporta la principalele probleme geopolitice din regiune.

Agenția ucraineană de știri UNN a pus accentul pe doliul ținut în memoria întâistătătorului georgian și pe decizia statului de a asigura transportul gratuit pentru cei care au dorit să participe la funeralii. „Trandafirii albi au devenit simbolul doliului în Georgia în aceste zile”, a afirmat UNN.

Omagiul internațional

Alte publicații internaționale au pus accent pe semnificația spirituală și pe reacțiile liderilor religioși și politici. Vatican News a evidențiat prezența cardinalului Kurt Koch, care a citit mesajul Papei Leon al XIV-lea, potrivit căruia „Patriarhul Ilia al II-lea a însoțit poporul georgian în unele dintre cele mai dificile momente ale istoriei sale recente, păstrând cu dragoste tradiția și deschizând inimile și comunitățile către speranță”.

Orthodox Times a remarcat prezența liderilor sau a reprezentanților Bisericilor Ortodoxe surori, iar publicația azeră ANewz a evidențiat participarea numeroșilor lideri religioși care „a arătat dorința de o viață a Patriarhului Ilia de unitate și dialog”.

Totodată, televiziunea GB News a remarcat reacția regelui Charles al III-lea, care a transmis că „Patriarhul Ilia va fi mereu amintit ca un om care și-a dedicat viața Bisericii Ortodoxe Georgiene, oferind îndrumare spirituală și slujire devotată poporului georgian”.

Ziua.md a notat prezența delegației Bisericii Ortodoxe Române la funeralii și mesajul Preafericitului Părinte Patriarh Daniel cu ocazia înmormântării Întâistătătorului Bisericii Georgiei.

Patriarhul Ilia al II-lea a trecut la Domnul în data de 17 martie. La funeralii au participat peste 1,5 milioane de georgieni, potrivit unei relatări a presei georgiene.

Pentru publicul din România

Agenția de știri Basilica a relatat săptămâna trecută pe larg viața și moștenirea Patriarhului Ilia al II-lea al Georgiei, pornind de la anunțul trecerii la Domnul a întâistătătorului georgian și până la slujba de înmormântare.

Au fost evidențiate principalele realizări ale Patriarhului Georgiei, printre care rolul său în creșterea natalității și activitatea de compozitor.

Publicul din România a fost informat despre mesajele de condoleanțe din partea celor mai importante personalități, printre care Patriarhul Daniel, Ambasadorul Georgiei în România, Ambasadorul României în Georgia și alți întâistătători de Biserici Ortodoxe surori.

A fost relatată, de asemenea, reacția georgienilor la moartea întâistătătorului lor și modul în care Biserica Georgiei va alege următorul patriarh.

Foto credit: Civil.ge / Nini Gabritchidze