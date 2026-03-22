Patriarhul Daniel: Patriarhul Catolicos Ilia al II-lea al Georgiei – un păstor înțelept și smerit

Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, a trimis un mesaj cu ocazia funeraliilor Preafericitului Părinte Ilia al II-lea, Patriarhul Catolicos al Bisericii Ortodoxe a Georgiei, desfășurate duminică la Tbilisi.

Întâistătătorul Bisericii României a spus că Patriarhul Ilia al II-lea „a călăuzit cu înțelepciune și statornicie poporul dreptcredincios georgian, într-o perioadă marcată de profunde transformări și încercări”.

Text integral:

Înaltpreasfinția Voastră,

Înaltpreasfințite Părinte Shio,

Locțiitor al Tronului patriarhal, Mitropolit de Senaki și Chkhorotsku,

Preaiubiți membri ai Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe a Georgiei,

Stimate autorități de Stat ale Republicii Georgiene,

Biserica Ortodoxă Română a primit cu profundă întristare vestea plecării din această lume, la venerabila vârstă de 93 de ani, a preaiubitului nostru frate în Hristos, vrednicul de pomenire Ilia al II-lea, Arhiepiscop de Mtskheta și Tbilisi, Mitropolit de Bichvinta și Tskhum-Abkhazia și Patriarhul Catolicos al Întregii Georgii.

Înzestrat de Dumnezeu cu daruri alese pentru slujirea Bisericii, Preafericirea Sa a călăuzit cu înțelepciune și statornicie poporul dreptcredincios georgian, într-o perioadă marcată de profunde transformări și încercări. Lucrarea sa îndelungată de aproape o jumătate de veac în fruntea Bisericii Ortodoxe Georgiene a fost una de întărire a vieții duhovnicești, de reînviere a tradițiilor sfinte și de mărturisire fermă a credinței ortodoxe.

Păstor înțelept și smerit, Patriarhul Ilia al II-lea a fost un reper de echilibru și speranță pentru cler și credincioși deopotrivă. Prin cuvântul și fapta sa, a cultivat pacea, unitatea și responsabilitatea creștină, oferind un exemplu viu de slujire neobosită și rodnică a Bisericii. Lucrarea pastorală a Patriarhului Ilia al II-lea al Georgiei se reflectă în mod deosebit în ctitorirea impunătoarei Catedrale Sfânta Treime din Tbilisi, una dintre cele mai mari și reprezentative catedrale ortodoxe din lume. Construită între 1995 și 2004 ca simbol al renașterii spirituale a poporului georgian, această catedrală mărturisește credința vie și statornică a unei națiuni care și-a regăsit identitatea în jurul valorilor creștine.

Patriarhul Ilia al II-lea a manifestat o dragoste frățească față de celelalte Biserici Ortodoxe surori, promovând comuniunea și cooperarea panortodoxă. Relațiile frățești cu Biserica Ortodoxă Română au fost marcate de respect reciproc, sprijin și conlucrare, în duh de unitate și iubire creștină. Ne amintim cu bucurie de faptul că, în anul 1977, la ceremonia de întronizare a celui de-al patrulea Patriarh al României, Preafericitul Părinte Iustin Moisescu, Biserica Georgiei a fost reprezentată de Patriarhul Ilia al II-lea, pe atunci Mitropolit de Suhumi și Abhazia. De asemenea, în perioada 26-30 septembrie 1996, Patriarhul Ilia al II-lea al Georgiei a efectuat o vizită oficială în România, marcând un moment deosebit în relațiile dintre Biserica Ortodoxă Română și Biserica Ortodoxă Georgiană.

În aceste zile de doliu, încredințăm pe toți ierarhii Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe a Georgiei, pe clerul și pe întreg poporul ortodox georgian de prețuirea și rugăciunea noastră, cerând Preamilostivului Dumnezeu să odihnească sufletul preaiubitului nostru frate în Hristos, vrednicul de pomenire Ilia al II-lea, Patriarhul Catolicos al Bisericii Ortodoxe a Georgiei, în lăcașurile sfinților Lui cei bineplăcuți, unde nu este durere, nici întristare, nici suspin, ci viață fără de sfârșit.

Veșnica lui pomenire din neam în neam!

† Daniel

Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române