Cum a crescut natalitatea în Georgia: Patriarhul Ilia al II-lea a readus valorile familiei în inima națiunii

În 2007, rata fertilității totale în Georgia, unde 90% din populație este ortodoxă, era de 1,76 copii per femeie. Dar, în decembrie 2007, vrednicul de pomenire Patriarh Ilia al II-lea a lansat un proiect care avea să redreseze rapid situația.

A anunțat că va boteza personal fiecare copil născut după cel de al doilea în familiile ortodoxe căsătorite. După acest anunț, în numai doi ani (2008-2009), rata fertilității totale în Georgia a depășit-o ușor pe cea de înlocuire a populației (2,1) și a ajuns la 2,3 copii per femeie.

Un sondaj de opinie din 2008 arăta că peste 94% dintre georgieni îl considerau pe patriarhul lor cel mai de încredere om din țară, iar rata încrederii în Preafericirea Sa a persistat de-a lungul timpului.

A botezat zeci de mii de copii

Botezurile în masă oficiate periodic de Patriarhul Ilia al II-lea la Catedrala din Tbilisi, capitala Georgiei, au continuat până anul trecut.

În 13 iulie 2025, Preafericirea Sa a botezat o mie de copii și și-a încheiat mesajul cu urarea:

„Dumnezeu să binecuvinteze copiii noștri. Dumnezeu să binecuvinteze întreaga Georgie!”

A fost a 71-a astfel de ceremonie baptismală, moment în care Patriarhul Ilia al II-lea al Georgiei avea deja aproximativ 50.000 de fini.

Ce spun datele demografice

În toți acești ani, datele demografice au continuat să se îmbunătățească simțitor. Rata fertilității totale în Georgia a crescut cu 17%, iar rata natalității în rândul femeilor ortodoxe georgiene căsătorite a crescut cu 42%. Numărul familiilor care au ales să aibă mai mulți copii (de la al treilea în sus) s-a dublat.

Implicarea patriarhului a influențat, de asemenea, creșterea ratei căsătoriilor și scăderea numărului de avorturi raportate.

O meta-analiză apărută în 2025 în Journal of Population Economics concluzionează că încurajarea Patriarhului Ilia al II-lea „a avut un impact pozitiv semnificativ asupra ratei totale de fertilitate a națiunii”.

„Aceste rezultate sugerează că religia joacă în continuare un rol important în modelarea deciziilor familiilor privind fertilitatea”, scriu autorii în concluzia studiului.

O națiune în doliu pentru părintele ei

În noaptea de 17 spre 18 martie 2026, pe rețelele sociale au circulat imagini cu georgieni strânși în fața spitalului unde Întâistătătorul lor a trecut la cele veșnice. A strâns națiunea în jurul Preafericirii Sale așa cum a făcut-o și în timpul vieții, redându-i mândria de a fi ca o mare familie.

Patriarhul Ilia al II-lea a dovedit că, pentru creșterea natalității, este importantă promovarea unor valori inestimabile și nepieritoare – ca viața umană și familia – și implicarea în acest scop a persoanelor în jurul cărora națiunea se poate mobiliza ca o mare comunitate.

Sursa foto: Patriarhia Georgiei