Bisericile Ortodoxe surori deplâng moartea Patriarhului Ilia al II-lea: Un păstor iubit și un model pentru întreaga lume

Liderii Bisericilor Ortodoxe din întreaga lume au transmis mesaje de condoleanțe după trecerea la Domnul a Patriarhului Ilia al II-lea al Georgiei, remarcând rolul său la renașterea vieții bisericești în Georgia și contribuția la unitatea Ortodoxiei.

Patriarhul României

Primul mesaj de condoleanțe a fost transmis de Patriarhul Daniel al României, care a adresat o scrisoare Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe a Georgiei.

Preafericrea Sa l-a descris pe Patriarhul Ilia al II-lea ca „o venerabilă personalitate a Ortodoxiei contemporane și un mărturisitor statornic al credinței, care a păstorit cu înțelepciune Biserica Ortodoxă a Georgiei, atât în vremuri de încercare, cât și de înnoire”.

„În numele ierarhilor, clerului și credincioșilor Bisericii Ortodoxe Române, adresăm condoleanțe membrilor Sfântului Sinod și întregii Biserici Ortodoxe a Georgiei”, se arată în mesajul de condoleanțe.

Patriarhul Ecumenic

Patriarhul Ecumenic Bartolomeu I a amintit dragostea pe care a avut-o Patriarhul Ilia al II-lea față de Georgia și de relația specială dintre Biserica Georgiei și Patriarhia Constantinopolului.

„Pe parcursul întregului său patriarhat, îndelung și binecuvântat, s-au consolidat în mod unic relațiile Bisericii Georgiei cu Patriarhia Constantinopolului, față de care Preafericirea Sa nutrea sentimente de profund respect și recunoștință”.

„Exprimăm condoleanțele noastre personale Sfintei Biserici a Georgiei și credincioșilor”, a transmis Sanctitatea Sa.

Patriarhia Alexandriei

Patriarhul Teodor al II-lea al Alexandriei și al Întregii Africi a adus miercuri un omagiu Întâistătătorului Bisericii Georgiene în predica de după oficierea Liturghiei Darurilor înainte sfințite în Biserica „Sfântul Nicolae” din Kinshasa. Preafericirea Sa a amintit legătura sa personală cu patriarhul georgian.

„Prima noastră întâlnire a fost în 1986, când, ca arhimandrit și exarh al Patriarhiei Alexandriei la Odessa, l-am însoțit pe Patriarhul Alexandriei, Nicolae al VI-lea, într-o vizită la prietenul său iubit, Patriarhul Ilia al II-lea al Georgiei”.

„Patriarhul Ilia a fost un om al bunătății și al dragostei părintești! M-a iubit ca pe propriul său copil, am simțit dragostea unui tată pentru fiul său”.

Patriarhul Alexandriei a amintit una dintre realizările simbolice ale Întâistătătorului Bisericii Georgiei, Catedrala Patriarhală „Sfânta Treime” din Tbilisi.

„Preafericrea Sa visa, în conștiința poporului georgian, ca Biserica Ortodoxă să fie în pace și ca noi să fim din nou, ca odinioară, o familie, frați unii lângă alții”, a subliniat Preafericitul Părinte Patriarh Teodor al II-lea.

Patriarhul Antiohiei

Patriarhul Ioan al X-lea Antiohiei și al Întregului Orient a exprimat condoleanțele membrilor Bisericii Antiohiene cu privire la trecerea la Domnul a Patriarhului Georgiei.

„Am primit cu profundă tristețe vestea trecerii în veșnicie a fratelui nostru, Catolicosul și Patriarhul Georgiei, Ilia al II-lea. Transmitem condoleanțele noastre sincere membrilor Bisericii Georgiene și ne rugăm Domnului Dumnezeu pentru odihna sufletului său”.

Patriarhul Ierusalimului

Patriarhul Teofil al III-lea al Ierusalimului a evidențiat memoria Întâistătătorului Bisericii Georgiei.

„Moștenirea sa va rămâne pentru totdeauna un exemplu luminos și nepieritor. Oferim condoleanțe din inimă Bisericii Georgiei și credincioșilor ei”, se arată în mesajul Preafericirii Sale, potrivit 1tv.ge.

Patriarhul a mai menționat în scrisoare că din cauza conflictului din Orientul Mijlociu, nu va putea participa personal la slujba de înmormântare, iar Biserica Ierusalimului va fi reprezentată de Arhiepiscopul Nectarie de Adrianopolis, exarhul Patriarhiei Ierusalimului la Constantinopol.

Patriarhia Moscovei

Patriarhul Kirill al Moscovei și Întregii Rusii a transmis un mesaj de condoleanțe în care a evidențiat rolul deosebit al Patriarhului Ilia al II-lea în viața Ortodoxiei.

„Prin bogata sa experiență, profunda sa spiritualitate și înalta sa autoritate, Preafericirea Sa a adus o contribuție semnificativă la menținerea păcii și a bunăstării Sfintelor Biserici ale lui Dumnezeu”.

„Credem că poruncile sale duhovnicești vor rămâne un reper de încredere în familia noastră ortodoxă comună, ajutându-ne pe toți să păstrăm unitatea duhului în legătura păcii”, se mai arată în mesaj.

Patriarhul Serbiei

Patriarhul Porfirie al Serbiei a săvârșit miercuri o slujbă de pomenire în memoria Întâistătătorului Bisericii Georgiei la capela reședinței patriarhale din Belgrad. În predică, Preafericirea Sa l-a descris pe Patriarhul Ilia al II-lea ca „părintele de neuitat și arhipăstorul poporului georgian”.

„Din personalitatea sa hristică a strălucit chipul unui adevărat apostol, păzitor al rânduielii și tradiției bisericești, dar și sprijin moral pentru poporul său, care, în împrejurări istorice complexe, a contribuit la reînnoirea duhovnicească, întărirea vieții bisericești și păstrarea identității și valorilor tradiționale ale poporului ortodox georgian”.

„Prin lucrarea sa arhipăstorească unică, fiind naș la botezul a zeci de mii de copii, a dat un puternic impuls vieții evanghelice poporului georgian, devenind o cetate așezată pe munte și un exemplu pentru toți creștinii”.

Patriarhul Bulgariei

Patriarhul Daniil al Bulgariei l-a descris în mesajul de condoleanțe pe Întâistătătorul Bisericii Georgiei ca „un stâlp al unității poporului ortodox georgian în unele dintre cele mai tulburi și dificile momente ale istoriei sale recente, un om arzător în rugăciune și un conducător înțelept al turmei sale, înnoitor și restaurator al unei tradiții multimilenare”.

„A fost un sprijin, o stea călăuzitoare și un unificator al poporului georgian, dar și un exemplu luminos și inspirator pentru noi toți. A fost o lumină care lumina tuturor, pentru că din prisosul inimii sale bune a scos numai binele. Patriarhul Ilia al II-lea a fost cu adevărat un om al lui Dumnezeu!”

Totodată, Patriarhul Daniil a amintit relația frățească a Bisericii Georgiei față de Biserica Bulgariei în perioade dificile: „El nu a trădat niciodată adevărul, pe care l-a mărturisit întotdeauna cu iubire jertfelnică, asemenea lui Hristos”.

Biserica Ciprului

Sfântul Sinod al Bisericii Ciprului a afirmat despre Patriarhul Ilia al II-lea ca a fost un Patriarh al renașterii, potrivit 1tv.ge: „Sub conducerea sa, Biserica Georgiei a fost renăscută și și-a recâștigat locul central în societate”.

Totodată, Biserica Ciprului a amintit de vizita făcută de Întâistătătorul Bisericii Georgiei în anul 2014 în Cipru: „L-am simțim aproape de noi, ca pe unul dintre ai noștri, întrucât există multe asemănări între Bisericile noastre, iar parcursul lor anevoios de-a lungul a douăzeci de secole de creștinism a fost similar”.

„Preafericirea Sa și-a luat rămas bun de la poporul ortodox din Cipru, lăsându-i o moștenire spirituală: Mă rog pentru pacea, iubirea și unitatea Ciprului”, se mai arată în mesaj.

Arhiepiscopul Albaniei

Arhiepiscopul Ioan al Tiranei, Durresului și al întregii Albanii a transmis un mesaj de condoleanțe în care a subliniat virtuțile ierarhului georgian și devotamentul său față de tradiția ortodoxă.

„S-a remarcat prin caracterul său drept, devotamentul față de tradiția ortodoxă, dragostea pentru poporul credincios al Georgiei și angajamentul statornic pentru unitatea Ortodoxiei”.

Preafericirea Sa a amintit și contextul dificil în care Patriarhul Ilia al II-lea și-a început slujirea: „Asumând slujirea patriarhală într-o perioadă dificilă de opresiune sovietică, a păstorit credincioșii georgieni pe care îi iubea cu jertfelnicie și discernământ, ridicând Biserica din ruină, construind biserici și mănăstiri și inspirând poporul lui Dumnezeu să revină la credința părinților”.

Biserica Macedoniei de Nord

Mitropolitul Ștefan al Ohridei și Macedoniei de Nord a subliniat în mesajul de condoleanțe caracterul exemplar al slujirii Preafericitului Părinte Patriarh Ilia al II-lea: „Slujirea sa ca Întâistătător va fi amintită pentru misiunea și transformarea sa spirituală și pentru imitarea lui Hristos ca bun păstor!”

„Pentru dragostea sa față de Dumnezeu și patriotism, a fost și va rămâne un exemplu pentru întreaga Ortodoxie!”

Patriarhul Ilia al II-lea a trecut la cele veșnice în data de 17 martie. Slujba de înmormântare va avea loc duminică la Catedrala Patriarhală „Sfânta Treime” din Tbilisi. După slujbă, va fi o procesiune către Catedrala „Adormirea Maicii Domnului” – Sioni, unde va fi înmormântat Patriarhul Ilia al II-lea.

Foto credit: Patriarhia Georgiei