Patriarhul Ilia al II-lea a fost înmormântat la Tbilisi

Duminică, începând cu ora 10:30 (ora României), au avut loc funeraliile Patriarhului Ilia al II-lea al Georgiei, în prezența a zeci de mii de persoane.

Slujba înmormântării a fost oficiată de către Sanctitatea Sa Bartolomeu I, Patriarhul Ecumenic, alături de Mitropolitul Shio de Senaki și Chkhorotsku (Mujiri), locum tenens al tronului patriarhal în Biserica Georgiană și de membrii Sfântului Sinod.

Patriarhia Română este reprezentată de o delegație formată din Mitropolitul Ioan al Banatului, Episcopul vicar patriarhal Varlaam Ploieșteanul și Arhid. Nicolae Iftimiu, consilier patriarhal.

Sâmbătă, IPS Ioan, alături de PS Varlaam Ploieșteanul, a oficiat un Trisaghion la catafalcul Patriarhului.

La funeralii au participat cei mai înalți reprezentanți ai statului georgian: Președintele Mikheil Kavelasvili, Prim-ministrul Irakli Kobakhidze și Președintele Parlamentului de la Tbilisi, Shalva Papuashvili.

După slujbă, a urmat o procesiune către Catedrala „Adormirea Maicii Domnului” – Sioni, unde Patriarhul Ilia al II-lea a fost înhumat.

Patriarhul Ilia al II-lea a trecut la Domnul în data de 17 martie.

Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, a transmis un mesaj de condoleanțe în care l-a numit pe Patriarhul Ilia al II-lea „venerabilă personalitate a Ortodoxiei contemporane și un mărturisitor statornic al credinței, care a păstorit cu înțelepciune Biserica Ortodoxă a Georgiei, atât în vremuri de încercare, cât și de înnoire”.

Bisericile Ortodoxe Autocefale au deplâns pierderea Patriarhului Ilia al Georgiei, transmițând mesaje de condoleanțe.

Foto credit: Civil Georgia

