Patriarhul Ilia al II-lea și contribuția sa la dezvoltarea imnografiei bisericești georgiene

Un lucru mai puțin cunoscut despre Patriarhul Ilia a II-lea este acela că a avut o contribuție deosebită la imnografia bisericească georgiană.

Preasfericirea Sa a trecut marți seară la cele veșnice, la vârsta de 93 de ani, după ce și-a dedicat mai bine de jumătate din viață slujirii patriarhale.

Moștenirea lăsată poporului georgian este una consistentă și cuprinde, pe lângă activitatea sa pastorală, misionară și duhovnicească, compoziții de muzică bisericească.

Potrivit Jurnalului Academiei Gerlati din Georgia, Patriarhul Ilia este autorul unor imnuri georgiene precum: „Vino la mine, Doamne”, „Doamne, Iisuse Hristoase”, „Sfinte Dumnezeule”, „Tatăl nostru”, „Rugăciune pentru cei adormiți”, „Ruga mea” și altele. Dintre imnurile patriarhului, „Kyrie eleison” și „Ave Maria” sunt deosebit de remarcabile, bucurându-se de aprecierea specialiștilor străini și georgieni din domeniu.

Totodată, Preafericirea Sa a fost pasionat de pictură — a realizat icoane ale Domnului Iisus Hristos, Maicii Domnului, profetului David, Sfântului Vakhtang Gorgasali, Sfintei Regine Tamar, Sfântului Gheorghe și altele.

Moștenirea culturală a Patriarhului Ilia al II-lea

Moștenirea culturală a Patriarhului Ilia nu s-a rezumat la simple lucrări de artă și manuscrise muzicale. A inițiat și înființat mai multe instituții educaționale și culturale pe lângă Patriarhia Georgiei.

În 1995, la inițiativa Patriarhului și a președintelui E. Șevarnadze, Academia de Științe Gelati, fondată de David Aghmashenebeli în secolul al 12-lea, a fost reînființată.

Între instituțiile de învățământ care funcționează pe lângă Patriarhie, se numără:

Universitatea Georgiană „Sfântul Andrei cel Întâi Chemat” din Tbilisi;

Universitatea „Sfânta Regina Tamar”;

Instituția de Învățământ Superior pentru cânt bisericesc „Sfântul Gheorghe Mtatsmindeli” (școli similare există în Poti și Khichuri, în regiunea montană Adjara)

Preafericirea Sa susținea studierea muzicii bisericești de către tineri în școli. Cu ocazia unei lansări de carte, în 2019, la Sediul Patriarhiei, Patriarhul Ilia al II-lea a declarat: „Cântarea georgiană și imnografia Bisericii sunt o parte importantă din cultura georgiană”.

La acea vreme a solicitat autorităților statului să includă cursuri de muzică bisericească în școlile din țară. „L-am rugat să includă imnurile bisericești și cântecele tradiționale în curricula școlii gimnaziale. Premierul a promis că acest lucru se va întâmpla”, spunea Întâistătătorul Bisericii Georgiei.

Patriarhul Ilia al II-lea a fost membru onorific al Academiei Georgiene de Științe (din 2003) și al Academiei Internaționale pentru Promovarea Cercetării Științifice (din 2007).

Doliu național

Georgia a declarat doliu național până în ziua funeraliilor Patriarhului Ilia al II-lea. Trupul său neînsuflețit a fost depus miercuri după-amiază în Catedrala „Sfânta Treime” din Tbilisi.

Slujba de înmormântare va avea loc duminică, urmând ca patriarhul să fie înhumat la Catedrala „Adormirea Maicii Domnului”, fosta Catedrala Patriarhală din Capitala Georgiei.

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Sursă foto: gela-guralia.livejournal