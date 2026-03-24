Peste 1,5 milioane de persoane au participat la funeraliile Patriarhului Ilia al II-lea, potrivit unei relatări a presei georgiene.
Cifra este remarcabilă, în contextul în care întreaga populație a Georgiei a fost, conform celui mai recent recensământ, de 3,657 milioane de persoane.
Patriarhul Ilia al II-lea a fost înmormântat duminică, la Tbilisi, în prezența reprezentanților tuturor bisericilor ortodoxe surori și a autorităților statului georgian.
Din partea Patriarhiei Române a fost prezentă o delegație formată din Mitropolitul Ioan al Banatului, Episcopul vicar patriarhal Varlaam Ploieșteanul și Arhid. Nicolae Iftimiu, consilier patriarhal.
Slujba înmormântării a fost oficiată de Sanctitatea Sa Bartolomeu I, Patriarh Ecumenic.
Patriarhul Ilia al II-lea a trecut la Domnul pe 17 martie.
Foto credit: Serviciul de presa al Patriarhiei Georgiei / Facebook