Peste 1,5 milioane de persoane au participat la funeraliile Patriarhului Ilia al II-lea, potrivit unei relatări a presei georgiene.

Cifra este remarcabilă, în contextul în care întreaga populație a Georgiei a fost, conform celui mai recent recensământ, de 3,657 milioane de persoane.

Patriarhul Ilia al II-lea a fost înmormântat duminică, la Tbilisi, în prezența reprezentanților tuturor bisericilor ortodoxe surori și a autorităților statului georgian.

Din partea Patriarhiei Române a fost prezentă o delegație formată din Mitropolitul Ioan al Banatului, Episcopul vicar patriarhal Varlaam Ploieșteanul și Arhid. Nicolae Iftimiu, consilier patriarhal.

Slujba înmormântării a fost oficiată de Sanctitatea Sa Bartolomeu I, Patriarh Ecumenic.

Patriarhul Ilia al II-lea a trecut la Domnul pe 17 martie.

Foto credit: Serviciul de presa al Patriarhiei Georgiei / Facebook

