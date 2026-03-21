Delegația Patriarhiei Române a ajuns în Tbilisi pentru funeraliile Patriarhului Ilia

O delegație a Patriarhiei Române condusă de Înaltpreasfințitul Părinte Ioan, Mitropolitul Banatului, a ajuns sâmbătă după-amiază în Tbilisi pentru a participa la funeraliile Patriarhului Ilia al II-lea al Georgiei.

Patriarhul-Catolicos Ilia al II-lea a trecut la Domnul marți la vârsta de 93 de ani, iar funeraliile sale au loc duminică.

La slujba de înmormântare au fost invitați reprezentanți ai tuturor Bisericilor Ortodoxe autocefale.

Din partea Patriarhiei Române participă Mitropolitul Ioan al Banatului, Episcopul vicar patriarhal Varlaam Ploieșteanul și Arhid. Nicolae Iftimiu, consilier patriarhal.

Delegația română a fost întâmpinată la aeroportul din Tbilisi de către Arhimandritul Leonidas Ebralidze, Cancelar al Eparhiei Ortodoxe Georgiene din Marea Britanie și Irlanda, din partea Bisericii Georgiei și de ambasadorul României în Georgia, Excelența Sa Răzvan Rotundu.

De la aeroport, membrii delegației românești s-au deplasat la catafalcul Patriarhului Ilia, unde s-a oficiat un Trisaghion în limba română.

Funeralii naționale

La înmormântarea Patriarhului Georgiei vor fi prezenți Patriarhul Ecumenic Bartolomeu al Constantinopolului, Patriarhul Daniil al Bulgariei, Arhiepiscopul Ioan al Albaniei și reprezentanți ai celorlalte Biserici Ortodoxe autocefale.

Mii de credincioși continuă să vină la Catedrala Sfânta Treime din Tbilisi, unde este depus trupul neînsuflețit al Patriarhului Ilia.

Georgia a declarat doliu național, iar autoritățile de stat colaborează cu reprezentanții Bisericii pentru organizarea funeraliilor Preafericitului Părinte Ilia al II-lea.

Programul de duminică include Sfânta Liturghie oficiată de la ora locală 9.00 de ierarhii georgieni la Catedrala Sfânta Treime – Sameba.

În jurul orei 12.00, va avea loc primirea Patriarhului Ecumenic și oficierea slujbei înmormântării la aceeași catedrală. După slujbă vor fi prezentate mesaje oficiale de condoleanțe, urmând ca trupul neînsuflețit al Patriarhului Ilia să fie condus în procesiune la Catedrala Adormirea Maicii Domnului – Sioni, unde și-a dorit să fie înmormântat.

Catedrala Sioni a servit drept catedrală patriarhală până la construirea Catedralei Sameba.

Foto credit: Basilica.ro

