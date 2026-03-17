Patriarhul Ilia al II-lea al Georgiei s-a mutat la Domnul după o slujire îndelungată

Preafericitul Părinte Ilia al II-lea, Patriarhul Georgiei, a trecut la Domnul marți, 17 martie 2026, la vârsta de 93 de ani, informează Orthodox Times, care îl citează ca sursă pe Mitropolitul de Senaki și Cikhoroțku.

Marți dimineața, Patriarhul Georgiei fusese internat la Centrul Medical Caucasus după o deteriorare gravă a stării de sănătate, a anunțat Patriarhia Georgiei, iar Ministrul Sănătății a dat asigurări că se făcea tot posibilul pentru stabilizarea pacientului.

Reacții oficiale

Guvernul Georgiei a anunțat doliu național în cinstea întâistătătorului care a restaurat prestigiul Bisericii naționale georgiene.

„A fost un păstor spiritual în adevăratul sens al cuvântului, călăuzindu-și poporul cu smerenie, înțelepciune și forță interioară în vremuri de încercări, necazuri și schimbări. Fie ca sufletul său să se odihnească în pace deplină! Fie ca amintirea lui să dăinuie veșnic!” a transmis, pentru Basilica.ro, Tamar Beruchașvili, Ambasadoarea Georgiei în România.

Preafericitul Părinte Ilia al II-lea și-a început slujirea ca patriarh în 1977, cu aproximativ șase luni mai târziu decât vrednicul de pomenire Patriarh Iustin Moisescu al României.

Adormirea Patriarhului Ilia al II-lea marchează sfârșitul unei întregi epoci pentru Biserica Georgiei, întrucât acesta a fost un părinte duhovnicesc și un reper pentru poporul georgian, lăsând o amprentă de neșters asupra parcursului Ortodoxiei, notează Orthodox Times.

Patriarhul Ilia al II-lea Ghudușașvili-Șiolașvili al Georgiei s-a născut în data de 4 ianuarie 1933, primind numele de botez Irakli, în Vladikavkaz, în Osetia de Nord, pe atunci în Uniunea Sovietică.

Familia sa provenea din regiunea Kazbegi din Georgia, având rădăcini adânci în zona montană Khevi, unde familia Șiolașvili era bine cunoscută.

Începutul slujirii

A absolvit Academia Teologică din Moscova în 1960, apoi s-a întors în Georgia, unde a slujit în Catedrala din Batumi. A fost hirotonit ierodiacon în 1957 și ieromonah în 1959.

În 1961 a fost ridicat la rangul de arhimandrit, iar în 26 august 1963 a fost hirotonit episcop de Batumi și Șemokmedi și numit Episcop vicar patriarhal.

În aceeași perioadă, a devenit primul rector al Seminarului Teologic din Mtskheta, unica instituție de învățământ teologic din Georgia a vremii, având un rol esențial în formarea noilor clerici.

În 1967 a devenit episcop de Țkhumi și Abhazia, iar în 1969 a fost ridicat la rangul de mitropolit.

În 25 decembrie 1977, după mutarea la Domnul a Patriarhului David al V-lea al Georgiei, a fost ales Catolicos-Patriarh al întregii Georgii.

A reconectat Biserica și societatea

Preafericitul Părinte Ilia al II-lea a restaurat prestigiul Bisericii Georgiei. Până la sfârșitul anilor 1980, numărul clericilor, al mănăstirilor și al bisericilor a crescut semnificativ.

De asemenea, Preafericirea Sa a coordonat publicarea unei traduceri moderne în limba georgiană a Sfintei Scripturi, în perioada reformelor din Uniunea Sovietică și a avut un rol activ în viața socială și politică a Georgiei, mai ales în perioadele de criză.

Sub conducerea sa, Biserica și-a extins prezența și s-a reconectat cu credincioșii din întreaga țară.

Pentru a încuraja credincioșii să-și nască copiii, Patriarhul Ilia a botezat personal zeci de mii de copii – mai precis, fiecare copil născut după primii doi în familiile georgiene. În acest scop, familiile erau invitate la Catedrala din Tbilisi pentru slujba baptismală.

În anul 2002, a semnat un acord istoric cu președintele Georgiei, Eduard Șevardnadze, prin care Bisericii i-a fost acordat un statut juridic special și i-a fost recunoscut rolul semnificativ în viața națională.

Patriarhul Ilia al II-lea este membru onorific al Academiei Georgiene de Științe (din 2003) și al Academiei Internaționale pentru Promovarea Cercetării Științifice (din 2007).

Foto credit: 1TV.GE