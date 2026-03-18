Ambasadoarea Georgiei, despre Patriarhul Ilia: A călăuzit poporul cu smerenie, înțelepciune și putere tăcută

„A fost un păstor duhovnicesc în cel mai adevărat sens. Și-a călăuzit poporul cu smerenie, înțelepciune și putere tăcută prin timpuri de încercări, necazuri și schimbări”, a declarat pentru Basilica.ro Ambasadoarea Georgiei în România, după aflarea veștii decesului Patriarhului Ilia al II-lea al Georgiei.

Ambasadoarea Tamar Beruchashvili a spus că moartea patriarhului reprezintă „o imensă pierdere pentru Georgia și pentru întreaga lume creștină”. Însă, în calitatea sa de „imens lider spiritual”, moștenirea Patriarhului Ilia va dăinui în continuare.

Excelența Sa a adresat mulțumiri Patriarhului României pentru faptul că a fost primul Întâistătător al unei Biserici Ortodoxe autocefale care a transmis marți seară un mesaj de condoleanțe, la scurt timp după trecerea la cele veșnice a Patriarhului Ilia.

Preafericitul Părinte Ilia al II-lea, Arhiepiscop de Mtskheta și Tbilisi, Mitropolit de Bozvinti și Tskum-Abkhazia și Patriarhul-Catolicos al Întregii Georgii, a trecut la Domnul marți seară, 17 martie 2026, la vârsta de 93 de ani.

Autoritățile georgiene au declarat doliu național, iar drapelurile de stat vor fi coborâte în bernă pe toate clădirile administrative din întreaga țară.

Foto credit: Ambasada Georgiei în România