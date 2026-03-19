Georgia își va alege un nou patriarh: Cum va fi desemnat Întâistătătorul Bisericii

După trecerea la Domnul a Patriarhului Ilia al II-lea, Sfântul Sinod al Bisericii Georgiei a declanșat procedura de alegere a noului Întâistătător.

Conducerea Bisericii este asigurată de Locum Tenens al Tronului Patriarhal, Mitropolitul Shio de Senaki și Chkhorotsku (Mujiri), care ocupă această funcție din 23 noiembrie 2017, fiind numit de Patriarhul Ilia al II-lea. Acesta are rolul de a asigura buna desfășurare a procesului de alegere a noului Întâistătător.

Potrivit publicației Tabula, procedura de alegere este reglementată strict de Statutul de administrare al Bisericii Georgiene și se desfășoară în mai multe etape. Primul pas îl reprezintă convocarea Sfântului Sinod, care are rolul de a selecta candidații pentru tronul patriarhal.

„Sfântul Sinod selectează trei candidați care primesc cele mai multe voturi. Acești trei devin principalii candidați pentru postul de Patriarh al întregii Georgii”, notează publicația. Fiecare membru al Sinodului are dreptul să nominalizeze un candidat, inclusiv pe sine. În prezent Sinodul este format din 39 de ierarhi.

Votul pentru un nou patriarh

Cei trei candidați sunt apoi înaintați Adunării Naționale Bisericești, care trebuie convocată „nu mai devreme de 40 de zile după moartea Patriarhului, dar nu mai târziu de două luni”. Aceasta are rol doar consultativ.

După votul Adunării, Sfântul Sinod se întrunește și aleg un nou patriarh prin vot secret. Dacă niciun candidat nu obține majoritatea de 50% plus unu din voturi în primul tur, se organizează un al doilea tur de scrutin între primii doi clasați.

Criterii de eligibilitate

Pentru a putea candida, un ierarh trebuie să îndeplinească mai multe criterii: să fie de naționalitate georgiană, episcop al Bisericii Ortodoxe Georgiene, călugăr, să aibă studii teologice și experiență în conducerea bisericească. De asemenea, trebuie să aibă o vârstă cuprinsă între 40 și 70 de ani.

După finalizarea procesului electoral, ceremonia de întronizare a noului Patriarh va avea loc la Catedrala Svetitskhoveli din Mtskheta.

Potrivit statutului, întregul proces trebuie să se încheie în termen de cel mult două luni de la decesul Patriarhului Ilia al II-lea.

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Foto credit: Patriarhia Georgiei