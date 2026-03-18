Ambasadorul României în Georgia: Patriarhul Ilia al II-lea, „un lider spiritual distins al poporului georgian”

Ambasadorul României în Georgia, Răzvan Rotundu, a transmis un mesaj de condoleanțe în urma trecerii la Domnul a Preafericitului Părinte Ilia al II-lea, Patriarh-Catolicos al întregii Georgii, evidențiind contribuția sa remarcabilă la viața Bisericii Ortodoxe și la consolidarea relațiilor interortodoxe.

„Dumnezeu să odihnească sufletul Preafericitului Părinte Ilia, Patriarh-Catolicos al întregii Georgii, un lider spiritual distins al Bisericii Ortodoxe a Georgiei din ultima jumătate de secol! În România va fi amintit mereu pentru contribuția sa la întărirea relațiilor spirituale dintre Bisericile Ortodoxe din România și Georgia”, a publicat ambasadorul pe pagina de Facebook a Ambasadei.

Reprezentanța diplomatică a României la Tbilisi a adresat condoleanțe societății georgiene imediat după anunțarea trecerii la cele veșnice a întâistătătorului Bisericii Ortodoxe a Georgiei.

„Patriarhul Ilia al II-lea a păstorit Biserica Ortodoxă a Georgiei începând cu anul 1977, într-o perioadă marcată de provocări majore. În timpul regimului sovietic, a gestionat relația cu autoritățile fostei URSS, contribuind la păstrarea identității și vieții bisericești. După proclamarea independenței Georgiei, a avut un rol esențial în întărirea Bisericii și în reafirmarea acesteia în societate”, a transmis Ambasadorul Răzvan Rotundu pentru Agenția de știri Basilica.

Excelența Sa a rememorat că de-a lungul păstoririi sale, Patriarhul Ilia al II-lea a susținut dialogul și cooperarea între Bisericile Ortodoxe, promovând în mod constant relațiile bilaterale, inclusiv cu Biserica Ortodoxă Română.

Ambasadorul României în Georgia a mulțumit Patriarhului României pentru reacția rapidă după aflarea veștii decesului Întâistătătorului Bisericii Georgiene.

Preafericitul Părinte Ilia al II-lea, Arhiepiscop de Mtskheta și Tbilisi, Mitropolit de Bozvinti și Tskum-Abkhazia și Patriarhul-Catolicos al Întregii Georgii, a trecut la Domnul marți seară, 17 martie 2026, la vârsta de 93 de ani.

Autoritățile georgiene au declarat doliu național, iar drapelurile de stat vor fi coborâte în bernă pe toate clădirile administrative din întreaga țară.

Sursa foto: Ambasada României în Georgia