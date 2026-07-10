Biserica are nevoie de o nouă generație de comunicatori: Facultatea de Teologie din București propune un master dedicat

Facultatea de Teologie Ortodoxă „Justinian Patriarhul” a Universității din București organizează înscrieri la programul de master „Comunicare și Comuniune eclesială în spațiul ortodox”, destinat formării viitorilor comunicatori și jurnaliști religioși.

Planul de învățământ include discipline precum „Mesaj religios și comunicare eclesială”, „Producția radio digitală”, „Producția de televiziune digitală”, „Grafică online” și „Genurile presei scrise”.

Cursurile sunt susținute de cadre didactice ale Facultății de Jurnalism și Științele Comunicării din cadrul Universității din București, alături de profesori din mediul teologic cu experiență în jurnalismul religios.

Viitorii absolvenți ai acestui program de master au oportunitatea de a lucra în cadrul Centrului de presă Basilica al Patriarhiei Române, care cuprinde: Radio Trinitas, Trinitas TV, Agenția de știri Basilica, Ziarul Lumina și Biroul de presă și relații publice al Patriarhiei Române.

Actualitatea comunicării creștine

Părintele Nicolae Dascălu, Consilier Patriarhal Onorific, a subliniat actualitatea formării comunicatorilor creștini.

„Despre actualitatea comunicării creştine în lumea de azi avem argumente convingătoare chiar în Sfânta Scriptură şi la Sfinţii Părinţi ai Bisericii. Cât de actual este îndemnul Sf. Apostol Petru adresat tuturor creştinilor, de ieri şi de azi: Ci pe Domnul, pe Hristos, să-L sfinţiţi în inimile voastre şi să fiţi gata totdeauna să răspundeţi oricui vă cere socoteală despre nădejdea voastră (1 Petru 3, 15)!”.

„Cu atât mai mult tinerilor teologi şi slujitorilor Bisericii le este de mare folos misionar să înţeleagă noile medii de comunicare, să le utilizeze cu discernământ şi să contribuie la auto-educaţia şi la educaţia pentru media şi cultura digitală”, a afirmat clericul pentru Basilica.ro.

O nouă generație de comunicatori

Pr. Nicolae Dascălu a explicat că dezvoltarea instituțiilor media bisericești impune formarea unor noi specialiști.

„Biserica are nevoie de o nouă generaţie de comunicatori, mai ales pentru propriile instituţii media care au ajuns într-o nouă etapă de maturizare (cele cinci componente ale Centrului de Presă Basilica şi instituţiile media eparhiale), dar şi pentru sectoarele culturale şi de relaţii publice bisericeşti din ţară şi din diaspora”.

Referindu-se la programul de master, consilierul patriarhal onorific a subliniat că „este o oportunitate fericită oferită teologilor pentru studiul sistematic al tehnicilor şi strategiilor de comunicare, dar şi o opţiune spirituală pentru licenţiaţii altor facultăţi de a aprofunda perspectivele creştine ale actului comunicaţional”.

Înscrierile la programele de master ale Facultății de Teologie Ortodoxă „Justinian Patriarhul” continuă până în 17 iulie, urmând ca admiterea să includă un interviu motivațional. Candidații interesați pot consulta informațiile privind admiterea pe site-ul oficial al facultății.

Foto credit: Colaj Basilica.ro