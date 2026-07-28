Patriarhul Daniel, mesaj de condoleanțe: Constantin Săftoiu a fost sprijinitor al bisericilor și model de părinte creștin

Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a transmis un mesaj de condoleanțe marți, la înmormântarea domnului Constantin Săftoiu, despre care a amintit că a sprijinit numeroase biserici și mănăstiri și a fost un model de părinte creștin.

„Evlavios și cu suflet mare, domnul Constantin Săftoiu a cultivat de-a lungul întregii sale vieți, cu înțelepciune și smerenie, virtuțile viețuirii creștine, având o înțelegere profundă a rostului vieții, a încercărilor și suferințelor, a bucuriei și binecuvântării lui Dumnezeu pe calea mântuirii”, a transmis Preafericirea Sa.

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București, 28 iulie 2026

Familiei Domnului Valentin Săftoiu

Stimate Domnule Valentin Săftoiu,

Îndurerată familie,

Am aflat cu multă durere de trecerea din această viață a tatălui dumneavoastră, domnul Constantin Săftoiu.

Evlavios și cu suflet mare, domnul Constantin Săftoiu a cultivat de-a lungul întregii sale vieți, cu înțelepciune și smerenie, virtuțile viețuirii creștine, având o înțelegere profundă a rostului vieții, a încercărilor și suferințelor, a bucuriei și binecuvântării lui Dumnezeu pe calea mântuirii.

Ne aducem aminte, cu recunoștință, de faptul că, de-a lungul vieții sale, dar mai ales în perioada anilor 1990 – 2005, pe când era directorul SNP Petrom Moinești, domnul Constantin Săftoiu a sprijinit lucrările de construcție și consolidare de la mai multe mănăstiri și biserici, dintre care amintim: lucrările la turnul de intrare de la Mănăstirea Sihla, lucrările de zidire a noii biserici-catedrale „Sfânta Cu­vioasă Teodora de la Sihla” de la Mănăstirea Sihăstria, precum și diferite lucrări de la Mănăstirile Putna, Sihăstria Putnei, Buda, Durău și Neamț. A sprijinit, de asemenea, lucrările de construcție de la catedrala cu hramurile „Sfântul Nicolae și Nașterea Maicii Domnului” din Moinești. Totodată, în multe rânduri, a ajutat activitatea unor mănăstiri din Moldova, oferindu-le acestora combustibilul necesar pentru lucrările specifice de întreținere.

În semn de apreciere și binecuvântare, în data de 27 ianuarie 2022, la împlinirea a 50 de ani de căsătorie, am acordat domnului Constantin și soției sale, Elena, Ordinul patriarhal Sfinții Împărați Constantin și Elena pentru mireni.

Iubit de cei din jur și de familia sa, domnul Constantin reprezintă pentru cei care l-au cunoscut și un model de părinte creștin, un tată care și-a crescut băiatul său, Valentin, în iubire față de tradițiile românești și valorile familiei creștine, bucurându-se în mod deosebit că acesta a devenit, la rândul său, un fiu vrednic al Bisericii noastre.

În acest ceas de întristare și doliu, exprimăm întreaga noastră compasiune și vă aducem aminte cuvintele Sfântului Apostol Pavel: „Nu vă întristați ca cei care nu au nădejde; pentru că de credem că Iisus a murit și a înviat, tot așa (credem) că Dumnezeu, pe cei adormiți întru Iisus, îi va aduce împreună cu El” (1 Tesaloniceni 4, 13-14).

Ne rugăm Domnului nostru Iisus Hristos, Cel înviat din morți, să odihnească sufletul robului Său Constantin, în lumina iubirii Sale veșnice, iar dumneavoastră, întregii familii îndoliate și tuturor celor întristați să vă dăruiască mângâiere și întărire sufletească.

Veșnica lui pomenire din neam în neam!

Cu părintești condoleanțe și binecuvântări,

† Daniel

Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române

Foto credit: Arhiva Basilica.ro