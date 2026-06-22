Asociația fondată de Pr. Dan Damaschin organizează o dezbatere despre demografie și cultura vieții

Asociația Glasul Vieții, care sprijină peste 10.000 de copii din Arhiepiscopia Iașilor, în colaborare cu Biserica Maternității Cuza Vodă din Iași, organizează luni, 29 iunie 2026, o dezbatere despre demografie și cultura vieții intitulată „România încotro? Prăpastia demografică: de la maternitate și educație, spre bunăstare și Eternitate”.

Dezbaterea începe la ora 13:00 la Foișorul „Punguța cu doi bani” al Bisericii „Sf. Arhid. Ștefan” din cartierul Țicău al municipiului Iași și va fi urmată de o recepție, oferită de la 14:30, la Centrul de Excelență „Cosma și Damian”.

Vor participa medici, sociologi, profesori, preoți și lideri de opinie. Vor fi discutate politicile actuale privind familia, sarcinile în rândul mamelor minore și demersurile educative referitoare la relațiile intime.

„Tragem un semnal de alarmă într-un context critic: actualele politici publice eșuează în a salva România de la colapsul declanșat de prăbușirea natalității și de exodul tinerei generații, aducând țara într-o criză profundă și complexă pe toate planurile”, transmite Părintele Dan Damaschin, preot misionar la Biserica Maternității Cuza Vodă din Iași și fondatorul Asociației Glasul Vieții.

Evenimentul face parte din manifestările dedicate sărbătorii Sfinților Doctori fără de arginți Cosma și Damian, ocrotitorii misiunii Glasul Vieții.

Foto credit: Mafnific / Prostooleh