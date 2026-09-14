Sfântul Ioan de la Prislop a fost sărbătorit la mănăstirea în care a trăit

Sfântul Ioan de la Prislop a fost sărbătorit duminică la Mănăstirea Prislop. Sfânta Liturghie a fost oficiată de Arhiereul vicar Gherontie Hunedoreanul al Episcopiei Devei și Hunedoarei.

Preasfinția Sa a subliniat că spovedania deasă este esențială pentru curățarea spirituală, eliberarea de sub povara greșelilor și dobândirea păcii lăuntrice, explicând că pocăința nu înseamnă doar regret, ci o schimbare totală a modului de gândire și o întoarcere spre Dumnezeu.

Ierarhul a vorbit și despre rugăciunea inimii, care, rostită cât mai des, în taină și cu smerenie, îl menține pe om într-o permanentă legătură cu Dumnezeu.

Sfântul Ioan de la Prislop

Originar din satul Silvașul de Sus, Hunedoara, Ioan a părăsit casa părintească din tinerețe și s-a călugărit la Mănăstirea Prislop.

Dorind să ducă o viață și mai liniștită, a găsit un loc, cam la 500 de metri de mănăstire, pe malul prăpăstios al râului Silvuț (Slivuț), unde și-a săpat singur o chilie în piatră, cunoscută până azi sub numele de „chilia” sau „casa sfântului”.

Și-a petrecut restul zilelor în post și rugăciune. Tradiția populară spune că a fost împușcat de doi vânători, în timp ce își făcea o fereastră la chilie.

Nu se știe cu precizie când a trăit Cuviosul Ioan de la Prislop. În anul 1992, Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române a hotărât canonizarea Sfântul Cuvios Ioan de la Prislop, cu dată de prăznuire în 13 septembrie.