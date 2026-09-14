Pr. Ion Dragomir: Istoria mântuirii neamului omenesc stă sub semnul Sfintei Cruci și al Învierii Domnului Iisus Hristos

„Istoria mântuirii neamului omenesc stă sub semnul Sfintei Cruci și al Învierii Domnului Iisus Hristos”, a spus Pr. Ion Dragomir, consilier patriarhal, duminică, la Paraclisul Catedralei Naționale.

Părintele consilier patriarhal s-a referit la dialogul Mântuitorului Iisus Hristos cu Nicodim, citit în cadrul Sfintei Liturghii, care include o declarație de iubire al lui Dumnezeu pentru neamul omenesc, declarație în care Mântuitorul anticipează jertfa Sa pe Cruce: „Pentru că Dumnezeu așa a iubit lumea, încât pe Fiul Său Cel Unul-Născut L-a dat, ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viață veșnică”.

„Această cheie pe care o oferă Mântuitorul nostru Iisus Hristos lui Nicodim de a înțelege taina coborârii lui Dumnezeu pe pământ este de fapt esența acestei duminici – prefigurarea și istoria tainei Sfintei Cruci pentru neamul omenesc”, a subliniat pr. Ion Dragomir.

Cruce și Înviere

În continuare, părintele consilier patriarhal a vorbit despre simbolul șarpelui înălțat în pustie, pe care l-a evocat și Domnul Iisus Hristos în dialogul cu Nicodim: „Și, după cum Moise a înălțat șarpele în pustie, așa trebuie să Se înalțe Fiul Omului, ca tot cel ce crede în El să nu piară, ci să aibă viață veșnică”.

Părintele a amintit că, dacă evreii care priveau șarpele înălțat de Moise în chipul crucii se tămăduiau trupește, după Jertfa Mântuitorului Iisus Hristos, Crucea dăruiește în primul rând tămăduire sufletească.

„Noi, creștinii, avem șansa, ca, privind spre Crucea Domnului nostru Iisus Hristos, privind pe El răstignit pentru întreaga omenire și aplicând în viața noastră ceea ce El ne-a învățat, Evanghelia Lui, să trecem dincolo de moartea trupească și să înviem cu sufletul din moartea păcatului, pentru a învia în Împărăția lui Dumnezeu și a dobândi raiul pe care El ni l-a redeschis.”

În acest context, părintele consilier patriarhal a subliniat că din Cruce izvorăște mântuirea neamului omenesc și a amintit învățătura repetată de Preafericitul Părinte Patriarh Daniel, care spune că Ortodoxia nu desparte Crucea de Înviere.

Hristos ne poartă pe fiecare în El Însuși

În ultima parte a cuvântului de învățătură, Pr. Ion Dragomir a vorbit despre modul în care Dumnezeu Se coboară către om și îl asumă cu toate neputințele lui: Întruparea, Jertfa și Învierea Mântuitorului Iisus Hristos au fost comparate de Sf. Ioan Gură de Aur cu venirea Mirelui către desfrânată (umanitatea căzută), făcându-se la chip asemenea ei (adică luând firea omenească).

Deși găsește umanitatea rănită, sălbăticită și împovărată de demoni, Dumnezeu Se apropie de ea. „Acest lucru este propriu doar celui care iubește. Să nu ceară socoteală pentru păcate, ci să ierte greșelile și căderile. Și ce face Dumnezeu? O ia pe ea, adică lumea, omenirea, și o face soție. Și ce îi dă? Îi dă un inel, dar ce fel de inel? Duhul Sfânt”, spunea Sf. Ioan Gură de Aur.

„Ai fost sădit în Rai și diavolul te-a scos afară, dar iată, spune Dumnezeu, Eu te sădesc pe tine în Mine Însumi. Eu te voi purta pe tine.”

„Aceste cuvinte ale Sfântului Ioan Gură de Aur cred că sunt destul de sugestive și înfricoșătoare în același timp, dar și pline de curaj, dătătoare de speranță. Dumnezeu s-a coborât la noi. S-a lăsat răstignit pentru noi. Și ne poartă pe fiecare dintre noi în El Însuși”, a subliniat Pr. Ion Dragomir.

„S-a lăsat răstignit și ne-a cuprins pe fiecare, ne-a îmbrățișat și ne poartă împreună cu El către Împărăția lui Dumnezeu, pentru că Dumnezeu nu ne-a creat ca să ne piardă, ci ca să ne mântuiască. Contează dacă fiecare dintre noi alegem să răspundem sau nu chemării pline de iubire a lui Dumnezeu”, a încheiat părintele consilier patriarhal.